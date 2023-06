El hijo de Carmen Borrego disfruta de su recién nacido y deja atrás la polémica con la colaboradora

Son dos padres primerizos por lo que no es extraño que la sonrisa no se les borre del rostro. José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, y su mujer Paola Olmedo están viviendo intensamente los primeros días de su recién nacido. Son estas jornadas en las que hay que hacer diversos trámites tanto en el ayuntamiento como en el hospital, donde el bebé tiene que pasar las primeras revisiones para comprobar que todo está en orden. Así se pudo ver a la pareja en el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y también en el centro de salud que les corresponde, donde llevaron a cabo las gestiones pertinentes. Cogidos del brazo mientras José María empujaba el cochecito de Marc, se les vio felices. Y no es para menos pues han dejado atrás las polémicas y comentarios para disfrutar de estos primeros días como padres.

La relación de José María Almoguera con su madre, Carmen Borrego, de 56 años, todavía se recupera de una etapa marcada por la tensión (pasaron meses sin hablarse). Hasta el punto de que la colaboradora decía que se había enterado por la prensa del ingreso de su nuera, aunque poco después matizaba que había sido su hijo quien la había llamado para comunicarle el nacimiento. Esperó aún unos días la hija de María Teresa Campos para conocer al pequeño, unas jornadas en las que lo pasó muy mal. La colaboradora decidió no ir al hospital para mantener a su hijo y al bebé al margen del revuelo mediático que se genera. "He pasado los tres peores días de mi vida, pero ha valido la pena", se sinceraba.

La llegada de este pequeño trajo calma al distanciamiento entre madre e hijo. “Ha habido problemas, pero ahora mismo las cosas están tranquilas. No me gusta ver comentarios de mi hijo, creo que no se lo merece. Yo como madre voy a defender a mi hijo siempre", aseguró en Sálvame Deluxe. La hermana de Terelu Campos se confesó muy contenta con la llegada del nuevo miembro de la familia. "Me considero una abuela superfeliz" apuntó, añadiendo que siempre había mantenido la esperanza en que las cosas con su hijo se arreglarían.

"Lo estamos pasando muy mal todos", señalaba a primeros de año Carmen sobre su relación con Jose María, cuya boda se celebró en mayo de 2022 y reunió a toda la familia. El enfado se produjo a raíz de que Carmen Borrego hablara del bebé que esperaba su hijo y su nuera, Paola y de que salieran publicados unos audios de la esposa del hijo de Carmen Borrego en los que criticaba duramente a la familia Campos. Tras meses de enfrentamientos, la hija de María Teresa Campos pedía a sus compañeros de programa que dejasen de hablar del conflicto familiar porque lo estaba pasando muy mal. El acercamiento llegó en el mes de mayo a tiempo para el nacimiento de su primer nieto que sin duda ha sido el mejor regalo para todos.