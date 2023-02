Alejandra Rubio se pronuncia sobre la paternidad de su primo José María y sale en defensa de su tía Carmen Borrego

Alejandra Rubio se ha pronunciado respecto a la paternidad del hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera, meses después de conocerse que va a ser padre de su primer bebé junto a su mujer, Paola Olmedo. Y ha salido en defensa de su tía. Y es que, la joven tampoco se enteró por boca de su primo de la buena noticia, así como del sexo del pequeño que nacerá dentro de muy poquito. La hija de Terelu Campos se ha mostrado muy contundente a la hora de referirse al distanciamiento en la relación entre Carmen Borrego y José María Almoguera, así como a la paternidad de su primo, asegurando que se arrepentirá de todo lo que está sucediendo.

La complicada situación familiar de Carmen Borrego: ‘Lo estamos pasando muy mal todos’

Alejandra Rubio ha dicho de primeras que no entiende muchas cosas que están ocurriendo entre José María Almoguera y su tía Carmen Borrego, puesto que al final son madre e hijo. La joven ha explicado que, en la actualidad, no tiene ninguna relación con él, pero que sí es consciente de que pregunta por su abuela. Admite que la hermana de su madre "se ha equivocado muchas veces, pero como todos en esta vida". Aun así cree que "no se merece esto como madre", reflexionaba Alejandra en Fiesta. "Nunca habían estado sin hablarse tanto tiempo. Creo que nadie tiene derecho a separar a un nieto de su abuela", decía muy contundente la hija de Terelu Campos. Además, ha insistido en que su tía lo está pasando mal con esta situación, en la que ella considera que "es buena madre", y mantiene la esperanza de que las cosas cambien cuando nazca el bebé.

Además, a Alejandra le preocupa que su primo "pueda estar malinfluenciado" por su mujer y la madre de esta, ya que nunca se han sentado a hablar todos después de que salieran a la luz los polémicos audios en los que Paola criticaba abiertamente de la familia Campos. "Si al final es la opinión que tienen de nosotras, lo que se cocina en esa casa qué podemos esperar", aseguraba la joven, añadiendo que solo había coincidido "una o dos veces en la vida" con ella y que el día que de verdad la conozca podrá tener "una opinión sobre ella". "Se arrepentirá de todo esto, porque al final una madre es una madre y eso no cambia nunca. A mí me da mucha pena", sentía Alejandra.

El distanciamiento entre Carmen Borrego y su hijo José María

Carmen Borrego está atravesando un momento muy complicado con José María Almoguera. Dentro de unos meses, la hermana de Terelu Campos se convertirá en abuela por primera vez. Sin embargo, la relación con su hijo no es la que a ella le gustaría tener. El pasado mes de diciembre, la colaboradora hablaba abiertamente de cómo se encontraba y se rompía asegurando que lo estaban pasando "muy mal", puesto que llevaba meses sin hablar con José María, el más desconocido del clan Campos. "Mi conciencia está muy tranquila. Nadie me puede juzgar como madre. Nadie podrá decir que he hecho nada malo con mis hijos. He sufrido y seguiré sufriendo como madre. Espero que todo se solucione y vuelva a su cauce, no solo por mí", lamentaba con mucho dolor en Sálvame.