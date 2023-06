Carmen Borrego dedica unas emotivas palabras a su hijo tras hacerla abuela

Carmen Borrego se ha convertido en abuela por primera vez a sus 52 años. La colaboradora no puede estar más feliz, sin embargo, la llegada del pequeño se ha visto empañada por la complicada relación que mantiene con su hijo, José María Almoguera, y su nuera, Paola Olmedo. El mayor deseo de Carmen es que las aguas vuelvan a su cauce y que cesen los comentarios sobre su familia, por eso ha dedicado estas bonitas palabras a su hijo. "Querido hijo, soy muy feliz de este momento tan importante de tu vida, sabes que soy muy feliz de ese niño maravilloso que ha llegado al mundo", ha comenzado diciendo. "Gracias por compartirlo conmigo y sabes que siempre estaré aquí", ha añadido junto a esta foto de la boda de su hijo y su nuera en la que ella ejerció de madrina.

La colaboradora también se ha dirigido de manera cariñosa a su nuera. "Tu mujer y tú habéis sido muy generosos conmigo", ha resaltado. "Si escribo esto es para que todos sepan que he sido partícipe de vuestra alegría y que nadie piense que no eres un buen hijo. Os deseo lo mejor. Os quiero mucho a los tres", ha añadido.

Horas antes de compartir este mensaje, Carmen celebró el nacimiento de su nieto con una cena en familia a la que asistió, además de su marido, José Carlos Bernal, su hermana Terelu. "Estamos todos muy contentos, gracias a dios el niño ha nacido muy sano que es lo importante y todo va muy bien", dijo en declaraciones a Europa Press.

La colaboradora, que llevaba un ramo de flores que le había regalado su hija Carmen Rosa, no quiso dar detalles sobre la relación que mantiene con su hijo y su nuera. "Todo va muy bien. No voy a decir nada más, ellos quieren que respete su intimidad y yo lo voy a hacer". Eso sí, se mostró muy esperanzada ante una posible reconciliación. "Va a llegar todo, no os preocupéis que todo llega". También contó cómo se sentía María Teresa Campos tras la llegada de un nuevo miembro a la familia. "Mi madre muy feliz, lleva años diciendo que no quería morirse sin ser bisabuela, el domingo por la noche fue bisabuela y en estos momentos yo me alegro muchísimo".

Terelu, por su parte, estaba muy contenta por su título de tía abuela y aseguró que pronto llegaría la calma a la familia. "Todos conoceremos a mi sobrino nieto. Estamos tranquilos, que es lo más importante, y felices".

Carmen Borrego: 'Me enteré del nacimiento de mi nieto por mi hijo'

Cabe recordar que Carmen Borrego se enteró por la prensa del ingreso hospitalario de Paola para dar a luz, sin embargo, la noticia del nacimiento del pequeño la conoció de primera mano. "Me enteré del nacimiento de mi nieto por mi hijo", aclaró en una llamada telefónica a Sálvame, ya que ambos se pusieron en contacto de manera privada. La colaboradora ha decidido no visitar al recién nacido en el hospital y respetar así la intimidad de su hijo y su nuera en un momento tan especial. "Lo importante son ellos y su bebé, tienen que estar tranquilos, no es momento, estoy convencida y segura de que voy a conocer a mi nieto (...) La decisión de no ir al hospital la he tomado yo", manifestó.