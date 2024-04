Gorka da un giro de guión en 'Supervivientes' al nominar a su amigo Arkano, quién no puede reprimir las lágrimas

La última gala de Supervivientes 2024 ha dado mucho que hablar comenzando por la expulsión por parte de la audiencia de Claudia Martínez. Aliviada por la decisión del público del programa, la concursante reconoció que tenía ganas de volver a España, donde le esperan su familia y amigos: "Gracias a la audiencia, igual me han echado porque me odian, pero gracias", comentó en la Palapa antes de despedirse definitivamente de sus compañeros. Compañeros que, como cada jueves, han tenido que nominar. Era entonces cuando Gorka tenía un precioso e inesperado gesto con su amigo Arkano, nominándole: "Es la cosa más bonita que me llevo esta semana. Hemos hablado mucho y hemos llegado los dos a la conclusión de que se tiene que sentir querido. Quiere salir a la palestra para que la gente le de una motivación. Necesita sentir el amor del público", aseguraba, para después fundirse en un emotivo abrazo tras el cual Arkano se derrumbaba.

De Carmen Borrego a Kike Calleja: todos los concursantes de 'Supervivientes 2024'

La discusión entre Arantxa del Sol y Ángel Cristo

La amistad entre Arantxa del Sol y Ángel Cristo Jr. no está pasadno por su mejor momento aunque en las primeras semanas de concurso se convirtieron en el mejor apoyo del otro en un grupo en el que ninguno de los dos llegaba a encjar, pero la expulsión de la actriz y modelo por la audiencia y su paso por 'Playa Limbo' ha marcado un antes y un después en su relación.

Descubrir que su único amigo la habría tachado de "mueble" y habría dicho a sus compañeros que ojalá fuese la expulsada porque no hace nada provocó que Arantxa rompiese totalmente su relación y decidiese no querer volver a saber nada del hijo de Bárbara Rey; hasta el punto que ambos supervivientes han protagonizado un duro enfrentamiento en directo durante la gala de este jueves.

Arranca 'Supervivientes 2024': todo lo que tienes que saber sobre esta nueva edición

Todo comenzó cuando el presentador de la gala, Jorge Javier Vázquez, ha querido saber si cuando acabe la aventura el hijo de la vedette se llevará algún amigo del concurso. Ángel, muy sincero, ha reconocido que prefiere no adelantar acontecimientos y no 'mojarse': "Cuando salga de aquí no creo que sea amigo de muchas personas de aquí, sobre todo del otro equipo. Esto no es un campamento de verano. Estamos aquí luchando por un premio muy grande", ha añadido, sin revelar a quién se refería en concreto: "Prefiero guardármelo para mí".

Arantxa, muy decepcionada

Y Arantxa del Sol no ha tardado en darse por aludida y enfrentarse a Ángel, sincerándose como nunca sobre los motivos por los que ha roto su amistad y acabando completamente abatida y sin poder contener las lágrimas: "Para mí ha sido una gran decepción. Yo también lo consideraba mi amigo. Éramos un apoyo las primeras semanas, sobre todo porque teníamos a todo el mundo en contra", ha confesado. "Siento una gran decepción y sobre todo, una deslealtad tremenda por muchas cosas que me han contado todos esos que ahora le piden perdón".

"Arantxa ha sido víctima de un teléfono escacharrado", ha respondido Ángel con firmeza, aunque la presentadora no le ha dado pie a hablar las cosas y ha cortado de raíz la conversación: "Un teléfono escacharrado en el que todos decían lo mismo". "No voy a entrar en esto Jorge Javier, no quiero y ya está. Ya lo he dicho en otra ocasión y no voy a entrar más. Hay muchas cosas que tampoco capta la cámara y hay muchas cosas que no saldrán", ha terminado, visiblemente afectada.