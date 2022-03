La Reina se supera con el mono floral que triunfó entre las españolas hace 2 años

La gira autonómica de los Reyes por España tras el levantamiento del estado alarma por la crisis sanitaria del coronavirus (el objetivo de esta iniciativa es reconocer el esfuerzo del conjunto de la sociedad española frente a la pandemia del COVID-19 y apoyar a distintos sectores sociales en la recuperación de la actividad) está llegando a su fin, pues concluirá mañana jueves durante su visita a Asturias. Sin embargo, antes de este cierre, otro destino figura en su agenda, Cantabria, a donde han llegado esta misma mañana. ¿Con qué look nos ha sorprendido doña Letizia? ¿Una apuesta de estreno o un acierto reciclado de su vestidor? Sigue leyendo para dar respuesta a estas preguntas, ya que la Reina nos está dejando un abanico de estilismos muy variados, pero con una fórmula dominante: la combinación de vestido midi con alpargatas, tal y cómo mostró en el comienzo de este tour en las Islas Canarias con una compra adquirida entre las rebajas de Zara o en su último compromiso, que le llevó hasta Navarra y donde recuperó una prenda viral que no tenía precedentes.

No obstante, doña Letizia ha reinventado esta fórmula con looks de pantalones (por ejemplo, así hizo con su nuevo mono en Cuenca o con unos culottes en Aragón). Y así es cómo también hemos podido verla en Cantabria. A su llegada al mercado de ganados de Torrelavega (también visitarán el puerto de Santoña en este miércoles), doña Letizia saludó a todos los presentes con un look muy veraniego en el que, como pieza central, recupera un jumpsuit de Uterqüe en color azul oscuro con flores multicolores, un estampado que ha dominado muchos de sus estilismos en las últimas semanas. Este diseño es midi, aunque un poco más largo que sus anteriores elecciones pues llega hasta los tobillos.

Como también es habitual en la Reina, prefiere diseños que se adapten a su figura y la estilicen. En esta ocasión, su mono, confecciondo en un tejido muy fluido, presenta un tirante ancho que deja al descubierto sus brazos, pero que realza sus hombros. Por otro lado, muestra una línea que se entalla a la cintura (y cinta coordinado para ajustarla al gusto) con lo que potencia ese efecto cintura de avispa que tanto le seduce, y que se hace aún más evidente por el corte tipo culotte de los pantalones.

La primera vez que llevó este diseño de Uterqüe fue durante su viaje de cooperación internacional al Caribe, el 22 de mayo de 2018. En aquel momento -visitó a una cooperativa bananera, en Azua (República Dominicana)-, esta creación figuraba en la web de este sello de Inditex como una prenda de temporada, pero se encontraba agotado (se ofrecía la posibilidad de recibir un aviso si se ampliaba stock). De ahí, que esta prenda pudiera etiquetarse como un éxito de ventas que muchas españolas ya tenían en sus armarios. En esta ocasión, transforma la prenda al acompañarla de una camiseta en tono oscuro que hace más discreto el escote en pico abotonado que muestra su apuesta floral.

Para combinar su mono (y como hiciera en su estreno), doña Letizia también sigue su fórmula preferida de estilo para este verano y opta por unas alpargatas de cuña (elección mucho más cómoda que sus altos tacones). Concretamente, busca el contraste con la prenda principal de su estilismo y, por ello, elige un nuevo modelo en color azul. En cuanto a sus joyas, recicla sus pendientes de oro con forma de cañas de bambú -son los que más ha llevado durante este tour autonómico por España y, además, se trata de una pieza que comparte con la princesa Leonor- y su anillo de Karen Hallam, que le regalaron sus hijas.