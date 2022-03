Cómo limpiar las alpargatas de esparto preferidas de las españolas (y de doña Letizia)

Por cuestiones de protocolo, lo habitual es ver a las royals subidas a tacones altos en sus actos oficiales, ya sea tanto en eventos de noche como en citas de día. Su apuesta infalible desde hace décadas son los stilettos, un tipo de calzado totalmente sofisticado, atemporal y clásico que alarga la pierna y aporta una elegancia indiscutible. Sin embargo, cualquier mujer que haya pasado largas jornadas con ellos sabe que no son una opción especialmente cómoda, así que no sorprende que cada vez sean más las damas reales que buscan alternativas para aquellos actos en los que deben pasar muchas horas de pie. Doña Letizia adora decantarse por alpargatas de esparto cuando llegan las altas temperaturas, y desde hace años se ha convertido en la mejor embajadora de este tipo de diseños tan típico de nuestro país. Si tú también las tienes en tu armario, seguro que te has preguntado en más de una ocasión cuál es la mejor manera de limpiarlas: toma nota, porque te damos todas las claves para hacerlo sin estropearlas.

A pesar de tratarse de unos zapatos propios de nuestro país, otras reinas, princesas y duquesas europeas como Kate Middleton, Máxima de Holanda, Meghan Markle o Victoria de Suecia han descubierto las grandes ventajas de las apargatas de yute, algo que no nos sorprende porque les permite mantener la elegancia y estilizar su silueta sin renunciar a la comodidad. Esta cuña está pensada para que el pie repose con total comodidad debido a su material blando y moldeable, unas características ideales a la hora de caminar pero que hacen que sea más difícil de limpiar, puesto que pueden llegar a deformarse si no se tratan correctamente. Desde Castañer y Mint&Rose, dos de las marcas de calzado que más le gustan a doña Letizia, nos dan las claves para prevenir y eliminar la suciedad de las alpargatas.

Materiales textiles

Desde Castañer, casa que ha conquistado también a las duquesas de Sussex y Cambridge, explican que, para conservar sus productos en perfectas condiciones, recomiendan guardarlo en su embalaje original y evitar las exposiciones prolongadas al calor o la luz. Además, recuerdan que el calzado con suela de yute no debe ser expuesto a la lluvia o a terrenos mojados, puesto que es un material sensible al agua.

Para la suela y la cuña, lo ideal es pasar un pequeño cepillo para quitar la mayor parte de la suciedad y polvo sin producto. Si sigue habiendo restos, recurre en último caso al jabón pH neutro aplicado mediante una espoja húmeda o un cepillo suave, como indican desde Mint&Rose. Sigue estos mismos pasos en el e interior del zapato, así como en el exterior si se trata de un modelo textil. ¡Importante! Cuando hayas acabado y estén húmedas, introduce papel en la zona del empeine para evitar que pierdan la forma al secarse.

Si son de ante o serraje

Ambas marcas coinciden en que lo mejor es adelantarse y prevenir cualquier tipo de suciedad, por lo que, antes de estrenarlas, te recomendamos aplicar algún producto especializado en spray para proteger y evitar las manchas. Como especifican desde Mint&Rose, conviene realizar una prueba en un lugar poco visible para comprobar que queda bien y cepillar posteriormente. Si no has realizado este paso y se te han manchado, que ayudará a eliminar la suciedad más superficial. Para aquella más profunda, pasa un trapo húmedo con jabón de pH neutro.

Diseños de piel

Si tienes un par de piel natural, pasa un paño de algodón húmedo cada vez que las vayas a guardar en el armario. Como en todas las prendas de este tipo de materiales, también tienes la opción de hidratarlo con crema una o dos veces al año. En este tipo de modelos es especialmente importante utilizar siempre productos específicos que puedes comprar en supermercados o grandes almacenes. En el caso de que tengas un arañazo que no sea especialmente profundo, puedes aplicar aceite vegetal con un paño e irá desapareciendo.

