El presentimiento de Mary de Dinamarca al comprar el abrigo de tendencia en 2020 ¡hace 10 años!

Aunque todavía quedan unos meses para que dé comienzo de manera oficial el invierno, las mujeres de la realeza comienzan a sacar de sus armarios sus prendas de abrigo más elegantes. Tenemos todavía reciente el caso de Kate Middleton, quien estrenó apenas 24 horas un diseño rojo de Alexander McQueen con el que revalidó su título como una de las royals más elegantes. No se queda atrás Mary de Dinamarca en la clasificación, experta en encontrar soluciones a dudas de estilo tales como dar en la diana con un look sin complementos. Este miércoles, la princesa danesa, ha participado en un acto en el Ayuntamiento de Copenhague y ha aprovechado para reciclar una prenda a medio camino entre un chaquetón y una levita con la que ha llamado la atención gracias a la original combinación de colores. Una original mezcla de entretiempo con el que se aleja de elecciones más minimalistas y se atreve a jugar con el color block tan de tendencia esta temporada.

El chaquetón de largo 3/4 fue el indiscutible protagonista de la mezcla por la que apostó Mary en su cita oficial. Un diseño que llevó cerrado en el tweed más peculiar que hemos visto en los armarios royal (otras reinas como doña Letizia prefieren la versión clásica). Y es que a diferencia de la típica combinación de hilos que suele llevar este tejido en matices neutros, los bordados eran toda una obra de arte que llamaba la atención sobre el resto de elementos. Como si de escamas se tratasen, diferentes colores verdes, azulados y anaranjados se combinaban en la prenda de la Princesa creando como efecto visual, un estampado. El suyo no sería un modelo de estreno por mucho que nos parezca a la última -tanto por tonalidades como por confección-. Se trataría de un diseño que lleva en su armario más de 10 años.

10 años de éxitos

Una creación de Prada -de la que también tendría el vestido a juego- que no ha dejado de lucir de diferentes maneras en esta última década. Al ser una prenda tan original, se aseguró de que no entrara en conflicto con el resto de la combinación al añadir unos pantalones azules, color que aparecía también en los puños y cintura de la levita. Y aunque podría haberlo usado como vestido, ya que son muchas las royals que apuestan por lucir abrigos sustituyendo a la prenda, prefirió darle un toque más novedoso con la parte de abajo del look. Su diseño, un modelo de inspiración working con pinzas, era la combinación ideal para la chaqueta, ya que equilibraba la mezcla y daba un toque muy sofisticado al estilismo de la Princesa. "Guapísima como siempre" o "Luce muy elegante, me encanta la combinación", fueron algunos de los comentarios que recibió su elección.

Calzado color block

Aunque fueron los zapatos los que rompieron un poco con la combinación al aportar una pincelada divertida y casi veraniega. Mary de Dinamarca añadió los stilettos de Gianvitto Rossi (otra pieza que ha recuperado de su armario) en color amarillo de ante. Un calzado inesperado en esta época del año por el color, ya que son las tonalidades neutras -o incluso sombras marrones- las que parecen tener mayor cabida en esta época del año. Pero la princesa danesa tuvo claro que en esta ocasión no quería ir sobre seguro, apostando por una mezcla que no dejara a nadie indiferente.

