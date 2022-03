Tras Rania y Kate, Mary de Dinamarca se atreve con el look que no necesita joyas La princesa danesa y otras 'royals' han dado con la clave para lucir mezclas de impacto sin recurrir a los complementos

En los estilismos de las mujeres de la realeza no faltan collares, pendientes o pulseras encargados de sumar puntos de estilo extra a la combinación. Una serie de complementos con los que no solo nos dan a conocer sus joyas más impresionantes, también las más significativas al lucir piezas con mensaje. Pero, ¿qué pasa cuando prefieren llevar una mezcla sencilla sin accesorios? Que apuestan por prendas tanto o más llamativas que sus diseños exclusivos de tendencia. La última en hacerlo ha sido Mary de Dinamarca, quien ha convertido su último look en una lección maestra de estilo. Y es que su apuesta ha sido la de recurrir a una prenda con brillantes bordados en el cuello que sustituían a cualquier colgante o gargantilla. Una original idea que otras royals han puesto en práctica a su manera, llevando la misma estrategia a su terreno.

VER GALERÍA

- Mary de Dinamarca se marca un 'Jackie Kennedy' con este accesorio

Este lunes por la mañana, recibiendo a David Beasley, ganador del Premio Nobel de la Paz, la princesa lució su blusa-joya firmada por Red Valentino (425 euros) con unos pantalones grises. Al ser de color negro y lisa, el cuello Peter Pan -una de las tendencias de la temporada- con los brillantes se convertía en el centro de las miradas. Mary tuvo en cuenta que añadir otros accesorios o prendas llamativas podrían llegar a sobrecargar la combinación, razón por la que apostó por un pantalón gris de pinzas de cintura alta que ajustó al talle con un cinturón fino en el mismo tono.

VER GALERÍA

Cuello chimenea para impactar

Cuando en marzo los reyes de Jordania se convirtieron en los anfitriones de una fabulosa cena de gala en honor de Harald y Sonia de Noruega, sabíamos que el look de Rania causaría sensación. A día de hoy, el original conjunto que lució para su noche especial nos sigue fascinando ya que combinó una falda en azul klein con una original blusa dorada. Fue precisamente el cuello del top, de estilo chimenea y con originales bordados geométricos, el que se convirtió en el centro de todas las miradas, ya que no era un diseño habitual. Teniendo ese detalle tan único, la reina de los jordanos se limitó a añadir unos pendientes.

VER GALERÍA

El lazo más romántico

En marzo del año pasado, Kate estrenó un diseño pussy bow, una prenda muy popular entre royals y primeras damas que se caracteriza por el original cuello. El cierre, mediante un lazo, permite crear diferentes diseños: más ceñidos tipo pajarita, sueltos y relajados como lo lució la duquesa de Cambridge... Su modelo en color morado lleva las mangas ligeramente abullonadas y se limitó a añadir unos pantalones de cintura alta y un minibolso. Como en el caso de la de Mary, su blusa le permitió prescindir del collar al encargarse de sumar puntos de estilo al cuello con la lazada.

Haz click para ver el documental de Mary de Dinamarca, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!