El truco de Máxima de Holanda para que su ropa de colores llamativos no pase de moda

Si hay una royal que, día tras día, nos anima a salir de la zona de confort estilística y experimentar con el armario, esa es Máxima de Holanda. Con sus looks es capaz de convencernos a probar cualquier tendencia: desde un falso wrap dress hasta de lucir las transparencias propias de los troquelados sin perder de vista la elegancia. Dispuesta a que demos un paso más y juguemos también con los colores, el último look de la reina de los Países Bajos quiere reconciliarnos con una tendencia que tiene tantas seguidoras como detractoras: el color block. Y es que en su combinación de este jueves para la inauguración del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama en The World Forum de La Haya, lo llamativo no es que no faltaran complementos de todo tipo para rematar la mezcla, sino la mezcla de tonalidades que utilizó.

Solo necesitas 3 accesorios para ser la invitada perfecta, palabra de Máxima de Holanda

Hay sombras que parecen creadas para ser combinadas entre sí como el blanco y el negro o el beis con los matices aceitunados o marrones. Pero, ¿qué pasa cuando salimos de ahí y mezclamos colores que colindan en la paleta cromática? Si pensamos en el rosa con el naranja o el amarillo con el verde, puede que de primeras la mezcla nos choque por la cercanía que tienen. Sin embargo, dan lugar a combinaciones muy alegres y favorecedoras en las que la elegancia está garantizada. Máxima lleva esta norma al extremo al atreverse a juntar tonalidades que están todavía más pegadas, siendo casi vecinas.

El nuevo 'color block'

En su último look, la reina de los holandeses no ha dudado a la hora de crear un look en tonalidades rojizas y rosáceas que combinara desde sombras más vivas y claras a otras oscuras y sofisticadas. Un vibrante vestido en fucsia con escote barco y manga corta de Natan -prenda que sale de su fondo de armario tal y como se ve bajo estas líneas- se convertía en el elemento central de su look. Diseño con plisados suaves que marcaban la cintura de Máxima. Ya que se trataba de un diseño liso, accesorios como guantes burdeos a tono con una pamela -su tocado por excelencia- se encargaron de rematar el color block versión 2020 de la reina de los holandeses.

'Stilettos' con truco

Aunque no llegó a utilizarla, una chaqueta borgoña también completaba el look de Máxima. Fueron los zapatos los encargados de darle un giro actual a la composición. Y es que no apostó por unos stilettos cualquiera, el calzado por excelencia de las royals y primeras damas, sino que su modelo llevaba la puntera y el talón en color burdeos con detalles de plexiglás. Una manera de jugar con las transparencias más allá de escotes o encajes al igual que hizo 6 años antes, cuando lució su vestido durante su viaje a Polonia.

Misma fórmula, distinto look

Pero con su combinación en sombras de frambuesa no terminó la jornada. Para su acto de la tarde, con motivo del aniversario del congreso del Social and Economic Council, cambió los matices rosados por los naranjas. Un vestido con falda corola y plisados de manga corta en el que es uno de sus colores favoritos. La pamela se vio sustituida por un elegante tocado -más acorde a la franja horaria- que también jugaba con las dobleces del tejido, coordinándose con su diseño. En esta ocasión, la combinación color block la dejó para los complementos, ya que añadió unos tacones dorados.

