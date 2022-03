El vestido troquelado de Máxima de Holanda o cómo llevar transparencias y ser la más elegante

¿Hay algo mejor para combatir la clásica melancolía de los últimos días de verano que actualizar el armario con los estrenos de la nueva temporada? Máxima de Holanda parece opinar así y ha aprovechado el inicio del mes para presentarnos su nueva adquisición: un vestido de entretiempo que podrá llevar durante las próximas semanas o, incluso con un jersey de cuello alto por debajo, a lo largo del invierno. Por lo pronto, para su visita al centro de cuidados Zorgmies de este martes, lo lució por primera vez al más puro estilo de la reina de los Países Bajos: aderezándolo con varios complementos. Si bien ha aprovechado el verano para lucir estilismos monocromáticos o darle salida a todas esas prendas de colores de impacto, parece que la llegada del otoño ha devuelto los estampados a su armario.

¡A juego con sus hijas! Máxima de Holanda hace historia en el tradicional posado con su look

Y es que si algo sabe Máxima es sorprendernos con todo tipo de motivos dibujados. Este nos gusta especialmente porque, además de ir decorado con florituras y amebas -el print bohemio que recibe el nombre de paisley-, lleva flores troqueladas. Sí, diminutos pétalos y hojas aparecen 'recortados' sobre la tela revelando un fondo empolvado, el forro del vestido. Un slip dress que juega con las transparencias creando un 'efecto piel'. El diseño de cuello caja con manga larga parece ideal para la primera toma de contacto con el otoño, ya que está a medio camino, gracias a los tejidos como el algodón -todavía livianos-, entre la moda de verano y la de entretiempo.

El 'efecto Máxima'

Un modelo muy favorecedor con esa personalidad un poco hippie que a veces escoge Máxima de Holanda con sus looks (se nos viene a la mente el fantástico mono de Etro que ha reciclado en varias ocasiones) que está firmado por Antik Batik. El único problema que le encontramos al vestido Khero, el nombre que recibe este modelo, es que se encuentra agotado en todas las tallas. Por suerte, la firma ha creado modelos similares con otros estampados para quien quiera darle ese toque boho chic a su armario de la nueva temporada.

Complementos coordinados

Siendo la royal de los complementos por excelencia, no podía faltar en el look de Máxima una buena dosis de accesorios que acompañaran el look. Los pendientes, collares y pulseras que tanto disfruta añadiendo a sus estilismos, se vieron sustituidos por un maxicinturón tenzado. Un modelo negro de cuero que forma nudos a la altura de la cintura y que se convierte en un original detalle que no descartaríamos verle sumando puntos de estilo a un top (una estrategia de estilo en la que es toda una experta) o con otro vestido de su armario para darle un toque diferente. A juego con él, la reina de los Países Bajos escogió unas botas slouchy como punto final.

Si el look del martes parecía adelantar el otoño antes de tiempo -la llegada oficial de la próxima estación no es hasta el 22 de septiembre- el estilismo que escogió para este miércoles indicaba una intención contraria. Y es que luciendo un vestido blanco con flores azules y grises, Máxima lanzó el mensaje de que todavía se pueden exprimir los días de verano, o, al menos, las prendas de la temporada más calurosa. Su elección para el acto organizado por la fundación Muziek in de Klas fue la del diseño con falda evasé que completó con pañuelo a juego, cinturón fino, pendientes nacarados y salones negros.

