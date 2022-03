El truco de Máxima de Holanda para que su 'top' de Zara parezca una prenda de lujo La reina de los Países Bajos ha recuperado uno de sus básicos de moda que no supera los 30 euros

Ya de vuelta tras sus vacaciones estivales, Máxima de Holanda ha retomado en las últimas horas su agenda en solitario, y ha visitado el centro comunitario Thuis West en Rotterdam derrochando, como siempre, sonrisas y gestos de afecto. En esta cita, la reina de los Países Bajos ha escogido un look en clave working totalmente ideal para volver a la rutina, que puedes copiar más fácilmente de lo que imaginas. Una vez más, Máxima ha reafirmado su idilio con la moda asequible española y ha recuperado de su armario un estiloso top de Zara al que le da una nueva vida gracias a los complementos. ¿El resultado? Un conjunto que parece comprado en cualquier tienda de lujo.

VER GALERÍA

En clave asequible

La mujer del rey Guillermo Alejandro ha demostrado su maestría a la hora de combinar prendas asequibles con otras más exclusivas, algo que también hacen habitualmente, por ejemplo, Kate Middleton y doña Letizia. Todas ellas nos demuestran que se pueden conseguir auténticos lookazos sin dejarse el bolsillo en ello, y Máxima hoy nos deja un truco ideal para renovar un diseño básico. En su caso, ha reciclado una sencilla blusa del buque insignia de Inditex en tono crudo, que combinó con pantalones a juego y accesorios que marcan la diferencia.

- ¡A juego con sus hijas! Máxima de Holanda hace historia en el tradicional posado con su look

- Zara renueva por 20 euros el vestido viral de lunares que enamoró a Tamara Falcó

VER GALERÍA

Ella también compra doble

El diseño en cuestión se trata de un estiloso top fluido confeccionado en un tejido muy sofisticado y cómodo a la vez. Cuenta con patrón sin mangas, cuello elevado y detalles fruncidos en los hombros. Aunque ayer lo lucía en crema, también tiene su versión arena, lo que demuestra que ella también sigue la norma de 'si algo me queda bien (y encima es barato), ¿por qué no aprovecharlo?'. Su precio original era de 29,95 euros, pero actualmente está agotado en todas las tallas y colores, puesto que pertenece a la colección de primavera, aunque cabe destacar que la marca presenta alguna propuesta similar de cara al otoño, lo que demuestra la gran acogida que tuvo.

- Los Reyes de Holanda y sus hijas, risas y abrazos en el comienzo de su verano

VER GALERÍA

Detalles que marcan la diferencia

No es que la inspiración minimalista de este modelo no encaje con el estilo de Máxima, pero lo cierto es que no nos sorprende que haya querido darle un aire diferente y más original que refleje a la perfección su característica estética alegre y colorista. Para aportarle ese toque novedoso -que, además, hace que nos olvidemos de que es una prenda asequible-, ha recurrido a uno de sus trucos de moda preferidos: jugar con los accesorios. En este caso, ha llevado sobre el pecho un gran broche dorado en forma de rombo decorado con perlas a juego con un par de pendientes en clave XL. Además, ha potenciado su silueta mediante un cinturón fino.

Haz click para ver ‘El Armario de Máxima de Holanda’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!