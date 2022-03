¡A juego con sus hijas! Máxima de Holanda hace historia en el tradicional posado con su look La reina de los Países Bajos ha demostrado la complicidad con las princesas, en su foto familiar, haciendo 'twinning'

En el verano menos convencional también para las familias reales, hay una que ha querido mantener una de sus costumbres de esta época del año. Los miembros de la Casa de Orange-Nassau han protagonizado el tradicional posado en los jardines del Palacio Huis ten Bosch en La Haya. Un shooting que si consigue conquistarnos por la complicidad entre los reyes de Holanda y sus pequeñas -que cada vez lo son menos-, esta ocasión han llevado la conexión entre ellos un paso más allá sincronizando sus estilismos. Basta con echarle un vistazo a las fotos de 2019 para comprobar como cada uno dejaba salir su gusto personal a través de su look. Este año, la unidad familiar se ha impuesto mediante los colores azul y blanco, los elegidos por el rey Guillermo y Máxima. Los mismos que sus hijas han lucido para dar lugar al álbum más armónico de todos los de su colección. Otro detalle que no se nos ha pasado desapercibido es que la reina de los Países Bajos se ha reconciliado con los pantalones, una prenda que no aparecía en su estampa veraniega desde 2017.

Aunque Máxima es conocida por ser la royal del armario ecléctico en el que todo tiene cabida, desde estampados a colores, pasando por tejidos o volúmenes, lo cierto es que estos últimos días, está sorprendiendo a sus fans. Sus elecciones, tan enérgicas y originales, son ahora looks minimalistas con los que demuestra que controla a la perfección el 'menos es más'. De hecho, su posado veraniego es el último ejemplo de que dejando salir su faceta más sencilla, el acierto está asegurado. Quizás es por eso que prefirió no complicarse luciendo una de las tendencias del verano más fáciles: el traje blanco.

El nuevo power suit

Victoria Beckham, Alexander McQueen o Jonathan Simkhai son algunas de las firmas cuyas colecciones Primavera/verano 2020 le dan la razón a Máxima de Holanda. El traje blanco es el nuevo básico del armario más elegante. Esos conjuntos inspirados en la moda nupcial son looks que nunca pasan de moda. De hecho, la reina de los Países Bajos se encargó de que su dos piezas en color crudo no perdiera la estética evergreen al añadirle un top blanco. Aunque los complementos consiguieron sumar puntos de estilo, la diferencia a la hora de que el resultado no fuera demasiado sobrio. Nos referimos a las sandalias marrones y al minibolsito con asa rectangular de carey que actualizó la mezcla.

Twinning con las princesas

Tampoco se nos han pasado desapercibidos los looks de Amalia, Alexia y Ariane de Holanda. Su aparición en las fotos es especial por partida doble. Además de volver a escena por primera vez desde el pasado 27 de abril, cuando se celebró en Holanda el Día del Rey, las princesas se vistieron a juego con los reyes de los Países Bajos. Mientras que la hija mayor apostó por un vestido midi camisero -ajustado al talle con un cinturón marrón- del mismo color que la americana de su padre, la pequeña de la casa se sincronizó con Máxima al lucir un little white dress troquelado. ¿Lo más curioso? Que Alexia, la mediana, escogió otro vestido camisero de franjas blancas y azules, uniendo los colores de sus padres y sus hermanas.