¿Está Máxima de Holanda siguiendo la gira de los Reyes? Según este look, sí

El estilo es el reflejo de la personalidad, una teoría que confirmamos nada más repasar los looks de Máxima de Holanda. Un sinfín de colores, brillo, volúmenes, estampados y patrones originales se reúnen en el vestidor de quien se ha ganado el título a la más atrevida de las royals. Sin embargo, la reina de los Países Bajos también sabe manejarse con soltura en el extremo contrario apostando por combinaciones más minimalistas. De hecho, su última aparición pública no podría ser un mejor ejemplo. Mientras que estamos acostumbradas a que en verano le dé salida a sus estilismos de alto impacto con colores cálidos, ha preferido llevar una combinación de inspiración working con la que demuestra que también controla la estética minimalista. Sin embargo, es tan peculiar que renuncie a su sello de estilo, que no hemos podido evitar encontrar una conexión entre su dos piezas de este miércoles y el que llevó, hace apenas unos días, doña Letizia como parte de su gira.

Al tratarse de una visita al Instituto de Veteranos en Doorn, Máxima prefirió dejar salir su faceta más formal con un total look de Natan, la firma belga cuya pasión comparte con la reina Matilde. El suyo era un look de dos piezas en blanco y negro, una elección sobria -si tenemos en cuenta la lluvia de color de sus looks-, pero muy sofisticado. Es el binomio reconocido universalmente como el de la elegancia y uno de los clásicos del armario, por lo que escogerlo, para cualquier tipo de acto, siempre será un acierto seguro.

Una colección en varios colores

Además de la blusa blanca con pliegues en el cuello y mangas abullonadas -dos detalles de tendencia que hemos visto sin parar en las pasarelas de Primavera/verano-, Máxima completó la mezcla con unos pantalones de largo intermedio y corte recto suelto. Este tipo de prenda, conocida como culotte, sería la que ostentaría el primer puesto en el armario de la reina de los holandeses a la hora de crear looks de verano. Hasta hoy hemos visto cómo los llevaba con todo tipo de combinaciones conociendo de cerca la colección que tiene de esta prenda: en negro como el de este jueves, en verde, en beis, en naranja...

Y aunque en esta época del año es más habitual encontrar largos por encima de la rodilla, la perfecta excusa para sacar las prendas más frescas del armario por las altas temperaturas, Máxima se mantiene fiel a sus pantalones midi. Por mucho que los relacionemos con el entretiempo, lo cierto es que es un diseño muy favorecedor que marca el talle y alarga la silueta. Un efecto 'pierna infinita' que la reina de los Países Bajos se encargó de conseguir al rematar la mezcla black & white con unos stilettos oscuros a tono.

El look de doña Letizia

Que, hace tan solo unos días, doña Letizia luciera como parte de su tour nacional -concretamente en su visita a Aragón- un look de Massimo Dutti casi idéntico al de Máxima de Holanda, es lo que ha hecho que rápidamente nos llame la atención la similitud entre ambas. Ya que el estilo de la reina de los Países Bajos no suele caracterizarse por estas mezclas tan minimalistas, no nos sorprendería que hubiera tomado nota de la maleta de la gira autonómica para su último look. A fin de cuentas, no sería la primera vez que el armario de la reina de España sirve como inspiración para otras mujeres de la realeza.

