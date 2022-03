La última sorpresa estilística de Máxima de Holanda: el falso 'wrap dress'

La agenda de los reyes de Holanda esta semana no podría estar más colapsada. Aunque, para los fans de Máxima esas son las mejores noticias que podrían recibir de su ídolo. Y es que la reina de los Países Bajos está siendo la protagonista de una maratón de estilo diaria, aprovechando las citas oficiales para darle salida a algunos de sus looks más recientes. Nos referimos al vestido mostaza que llevó en la apertura del Parlamento -una fantasía de volantes que podría haber salido de las colecciones otoñales de Giambattista Valli, Ermanno Scervino o Philosophy- y el conjunto en tweed con un tocado y guantes que le hacía parecer una auténtica invitada a Ascot. Este jueves, con motivo de su visita a ECOstyle, una empresa sostenible, volvió a optar por el que es uno de sus colores predilectos -y tonalidad representativa de la Casa de Orange-Nassau-, el naranja, en un look cuajado de complementos de impacto con el que revalida su título de la royal más atrevida.

El vestido troquelado de Máxima de Holanda o cómo llevar transparencias y ser la más elegante

El romance de Máxima de Holanda con la paleta cromática es algo que viene de largo, pero su conexión con este color cítrico es especialmente fuerte. Y podemos entender por qué. Además de ser una tonalidad que se refleja en el rostro dándole un aspecto a la tez muy saludable, también simboliza la pasión, el entusiasmo y la diversión, cualidades que reúne la reina de los Países Bajos. Por esa razón, no nos extraña que fuera el que escogió para su vestido. Un modelo de largo midi con truco, ya que del hombro derecho del diseño de manga corta partía un volante que terminaba convirtiéndose en una falda wrap.

Comodidad absoluta

La ingeniosa silueta no solo resultaba novedosa por dejar liberada su figura a la vez que la marcaba con un semicinturón. También recogía la silueta de Máxima de manera muy elegante creando una forma de triángulo invertido. Es más, aquel curioso corte, con la sobrefalda que partía del volante, fue el que ayudó a que Máxima pudiera participar en la ruta en bici por los alrededores sin preocuparse por protagonizar un fallo de estilo. La verdadera prueba de que aquel diseño se gana con creces la etiqueta de 'look todoterreno'.

Complementos en tonos similares

Y si el vestido nos parece una elección elegante per se, no faltó una buena dosis de complementos con los que sumó puntos de sofisticación. El más llamativo de todos fue la pamela con el ala levantada en la zona delantera, un diseño redondeado en marrón cálido de rafia (que forma parte de sus tocados preferidos) que se sincronizaba a la perfección con su look. Tampoco faltó un bolso de mano y unos stilettos -también anaranjados- de terciopelo con los que se aseguró de crear el siempre acertado look monocolor.

