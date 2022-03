Amarillo y de volantes: Máxima brilla con su primer vestido de gala en 7 meses

Cada tercer martes de septiembre, los reyes de los Países Bajos presiden el que es uno de los actos del año más señalados del calendario: el Prinsjesdag, o, lo que es lo mismo, la apertura del Parlamento que sirve como inicio oficial del curso político. Como lleva ocurriendo con todos los actos celebrados en los últimos meses, esta cita ha estado marcada por la crisis sanitaria, y, sin duda, ha vivido su edición más atípica y repleta de novedades, entre ellas un cambio de escenario para asegurar la distancia de seguridad recomendada por las autoridades. Tampoco ha habido paseo en carroza, y Máxima de Holanda ha preferido no estrenar estilismo. Eso no implica, sin embargo, que haya querido pasar desapercibida, y es que la Reina ha deslumbrado al recuperar uno de sus looks de gala más originales.

¡Prohibido pasar desapercibida!

A Máxima le encanta experimentar en cuestiones de moda, y lleva años demostrando que no tiene miedo a innovar, habiendo hecho de los colores vibrantes, los accesorios llamativos y los tejidos originales varias de las señas de identidad de su armario. Ella es capaz de defender la tendencia que se proponga, y muestra de ello es el look que hoy recupera, con el que nos cuesta imaginarnos a otra royal que no sea ella. Está protagonizado por un vestido que no deja indiferente a nadie y que pone la nota de color a esa cita tan especial para ellos, confeccionado en un tejido vaporoso en tono amarillo.

Esta pieza cuenta con cuello a la caja, manga francesa y falda en línea 'A' con cola y está decorado con volantes múltiples a lo largo de todo el cuerpo. Agrega también un cinturón incorporado para potenciar la silueta femenina, al que Máxima ha agregado varios broches para aportar una estética más regina y elegante. Se trata de una creación del diseñador danés Claes Iversen, el preferido de la Reina (junto a Jan Taminiau) para citas de gala de este tipo. La primera vez que se la vimos fue en marzo de 2018, durante una recepción a la familia real jordana en La Haya, donde protagonizó un potente duelo de estilo con Rania.

En esta ocasión le ha sumado la protocolaria banda de la Orden del León Neerlandés y, como es habitual, ha aportado el toque original gracias a los complementos. Ha lucido un tocado lateral para coronar su recogido bajo, pendientes colgantes de diamantes y un bolso que nos suena mucho: el modelo Knot de Bottega Veneta que tanto adoran las royals. Doña Letizia, Mary de Dianamarca, Carolina de Mónaco, las hermanas Victoria y Magdalena de Suecia, Charlene de Mónaco...y así, hasta casi una decena de reinas y princesas que han sucumbido a este accesorio de tendencia. La propia Máxima lo tiene en varios colores, y hoy se decanta por uno en tono neutro de acabado satinado.

