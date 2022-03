El nuevo look 'made in Spain' de Máxima... ¡tiene truco! La reina de los holandeses estrena un conjunto de diseño español con efecto óptico

No es ninguna novedad decir que las royals sienten una especcial predilección por la moda española, y es que este 2020 se ha establecido como el año el en que muchas de ellas reafirmaron su idilio con nuestras marcas asequibles. Como no podía ser de otra manera, doña Letizia continúa siendo la mejor embajadora de la industria textil de este país, pero a ella se han sumado otras dos damas reales a las que también les encantan los diseños 'made in Spain': Kate Middleton (quien parece adorar las rebajas de Zara) y Máxima de Holanda, que en las últimas horas ha vuelto a apostar por un look de Inditex... que tenía truco.

VER GALERÍA

El color de moda entre las expertas

Ayer, la reina de los Países Bajos continuó con su agenda en solitario asistiendo a visitar una empresa metalúrgica en la ciudad de Róterdam, cita en la que derrochó una vez más estilazo con un colorido conjunto totalmente fiel a su esencia. Máxima, que lleva todo el verano estrenando prendas y accesorios de tiendas españolas como Zara, Uterqüe o, más recientemente, Teresa Helbig, estrenó un look firmado por Massimo Dutti, otra de sus preferidas. En esta ocasión, lo apostó todo al morado, tonalidad que se ha convertido en una de las grandes tendencias entre expertas en moda a lo largo de los últimos meses. A primera vista, diríamos que Máxima lució un vestido entallado a la cintura, pero en realidad son dos piezas por separado.

- El vestido troquelado de Máxima de Holanda o cómo llevar transparencias y ser la más elegante

VER GALERÍA

En clave asequible

La mujer del rey Guillermo Alejandro se decantó por un conjunto de la que es una de las firmas favoritas de la reina Letizia para el día a día. Escogió un top de punto con escote en 'V' y manga corta de un intenso tono berenjena, que combinó con falda a juego, un diseño midi de tiro alto y falda evasé. Ambas piezas pertenecen a una colección anterior, y llegaron a estar rebajadas a 25 y 30 euros respectivamente, por lo que, en el caso de haberlas adquirido en temporada de descuentos, el look entero de Máxima no superaría los 55 euros, una cifra que contrasta con las creaciones de alta costura a las que nos tiene acostumbrados. Para despistar y simular ese efecto de 'falso vestido' que comentábamos anteriormente, remató con un cinturón ancho tipo fajín que tapaba el corte y, además, estilizaba especialmente su figura.

- El truco de Máxima de Holanda para que su 'top' de Zara parezca una prenda de lujo

VER GALERÍA

Accesorios a tono

Como es habitual en eventos de día de este tipo, dejó su característica melena rubia suelta, peinada con raya al lado y un acabado muy natural. Eligió un maquillaje ligero en el que destacaban las sombras en tonos tierra y el labial rosado. Como joyas, optó por unos pendientes colgantes de brillantes rematados por piedras lilas en forma de lágrima. Completó con un bolsito morado y salones de ante azulados.

- Los Reyes de Holanda y sus hijas, risas y abrazos en el comienzo de su verano

Haz click para ver ‘El Armario de Máxima de Holanda’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!