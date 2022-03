Kate Middleton recupera el vestido que comparte con su madre desde hace 10 años

La Familia Real británica continúa cumpliendo estas semanas su agenda oficial desde casa debido al nuevo confinamiento decretado en el país debido a la crisis sanitaria internacional. Ejemplo de ello es Kate Middleton, quien ha participado en varios actos en los últimos días de manera telemática, aunque eso no implica para nada que descuide sus estilismos, y es que la duquesa de Cambridge no renuncia nunca a su característica elegancia atemporal (por algo se ha coronado como la segunda mujer mejor vestida del mundo). Anoche compartió un vídeo y varias imágenes en sus redes como parte de un proyecto muy especial para ella, un estudio que están realizando sobre la importancia de los primeros años de vida en el correcto desarrollo de los niños. En ellos, aparece con dos conjuntos muy diferentes pero igual de acertados y ambos reciclados, uno protagonizado por un vestido azul que comparte con su madre y otro por una chaqueta blanca de Zara que tiene desde hace varios años.

Mismo cuerpazo que hace 8 años

En el primer vídeo que publicaron desde Kensington Royal, aparece la mujer del príncipe Guillermo desvelando los resultados de una encuesta realizada por los propios duques, ocasión para la que eligió un vestido-blazer azul eléctrico muy fiel a su esencia. Se trata de un diseño de la firma Reiss bautizado como Trina, con escote solapa cruzado que crea un favorecedor escote en pico y agrega doble hilera de botones frontal. A pesar de que no hayamos podido apreciarlo a la perfección debido al plano del vídeo, en el que solo aparece Kate de cintura para arriba, sus fans más avispados no han tardado en darse cuenta de que esta pieza ya la habíamos visto antes, y es que la estrenó en marzo de 2012, hace más de 8 años.

Conexión madre-hija

No es la primera vez que la Duquesa recupera looks de hace tanto tiempo, y es que parece que por ella no pasan los años. Sin embargo, este esconde otra curiosa anécdota, y es que lo comparte con su madre desde hace una década. Comentábamos que Kate lució por primera vez este vestido en 2012, pero es que Carole lo estrenó dos años antes, en 2010, curiosamente combinado con un tocado que también le hemos visto a su hija. No se ha desvelado si se trata de la misma prenda (no sería nada raro que una hija herede un vestido de su madre o viceversa) o si lo tienen igual, pero lo que está claro es que ambas están muy conectadas incluso a nivel estilístico. Las dos lo combinaron con el mismo cinturón ancho en negro y salones de ante con tacón triangular.

Unos minutos después de compartir este vídeo, el perfil oficial publicó también unas fotografías de un acto al que asistió Kate a principios de semana, en las que aparece con un perfecto look de trabajo en clave bicolor. Se decanta por top y pantalones negros a los que suma una sencilla blazer blanca de Zara con botones dorados en los puños que también ha lucido en anteriores ocasiones.

