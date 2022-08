Los hijos de Jennifer Lopez y Ben Affleck, los otros protagonistas de la segunda boda de la pareja

En la segunda gran celebración de boda que Jennifer Lopez y Ben Afflek que han organizado este fin de semana en Georgia (EE.UU.), ha habido otros protagonistas más allá de la pareja que no podían faltar a una cita como esta. Hablamos de los hijos de la cantante y el actor, quienes asistían al enlace para participar activamente y tener un papel fundamental en la ceremonia.

Todos de blanco y rodeados de amigos: la espectacular segunda boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck

VER GALERÍA

Por un lado estaban los mellizos Max y Emme, de 14 años, los vástagos que tuvo la artista de su matrimonio con Marc Anthony; y por otro veíamos a Violet (16), Seraphina (13) y Samuel (11), los tres descendientes que nacieron fruto de la relación del actor con la actriz Jennifer Garner.

Ejercían de pajes en el cortejo nupcial

Desde que la intérprete de Let's get loud y el protagonista de Batman vs Superman retomaran su relación hace un año, han querido compartir muchos de sus viajes y planes de ocio con sus respectivos retoños todos juntos. Orgullosos de su modern family, esta vez no iba a ser menos y los cinco menores acudían a la mansión que posee Ben Affleck en Riceboro para vivir al lado de sus padres una ocasión tan especial.

Los motivos por los que Casey Affleck no ha asistido a la boda de su hermano con Jennifer Lopez

VER GALERÍA

Además de divertirse y disfrutar, los jovencitos ejercían de pajes y formar parte del cortejo nupcial, encargándose de llevar la impresionante cola del velo de la novia en su camino al altar. El código de vestimenta para todos los invitados era el color blanco, así que los hijos de la pareja también se aplicaban la norma y aparecían muy compenetrados aunque con diferentes matices.

Muy compenetrados en sus 'looks'

El benjamín, Samuel, iba vestido a juego con su padre al llevar un traje de pantalón y chaqueta acompañado de corbata negra. Max, Emme y Seraphina optaban igualmente por un elegante look, uno de ellos con sombrero beis, mientras que Violet destacaba por su vestido de tul con escote de hombros caídos y falda larga.

Un accidente pone en vilo a Jennifer Lopez y Ben Affleck horas antes de su gran boda

VER GALERÍA

Seguro que ninguno de ellos olvidará esta fecha en la que, mes y medio después de casarse en Las Vegas, Jennifer Lopez y Ben Affleck ponían el broche de oro a su historia de amor. Una romántica ceremonia oficiada por su amigo Jay Shetty, rodeados de todos sus amigos y familiares, que se produce casi veinte años después de su primer compromiso.

Jennifer Lopez presenta a su hija Emme, de 14 años, como persona no binaria y usando el género neutro

A orillas del río North Newport, la pareja caminaba del brazo por la radiante alfombra blanca hacia el encuentro con sus seres queridos y allegados, quienes esperaban impacientes. La intérprete y el actor, sonrientes e intercambiando gestos de complicidad, iban seguidos por sus hijos en esta lujosa celebración que se alargará un día más con una gran barbacoa.