Los motivos por los que Casey Affleck no ha asistido a la boda de su hermano con Jennifer Lopez El actor se ha quedado en Los Ángeles junto a su novia este fin de semana en vez de viajar a Georgia

La impresionante ceremonia de boda que están llevando a cabo Jennifer López y Ben Affleck en la mansión que posee el actor en el Estado de Georgia está siendo digna de cualquiera de los más románticos guiones de Hollywood que ha protagonizado la pareja en la gran pantalla. Casi veinte años después de romper su primer compromiso, la cantante y el intérprete han puesto este verano el broche de oro a su amor dándose dos veces el ‘sí, quiero’, primero en una escapada íntima a Las Vegas y ahora, tras su luna de miel en París, con una multitudinaria fiesta de tres días en la que han reunido a todos su familiares y amigos más queridos. Sin embargo, como todo cuento de hadas, el enlace ha contado con algunas sombras como la notable ausencia de Casey Affleck, el hermano menor del actor, al que nadie ha podido ver en el enlace. También se ha echado de menos en el enlace a Jennifer Garner, la exmujer de Ben, madre de sus tres hijos, pero ella, al contrario que el hermano del actor, a pesar de no poder asistir, sí ha felicitado públicamente a la pareja por su compromiso.

Al parecer, el también actor, oscarizado y premiado con un Bafta por su trabajo en Manchester by the sea, tenía otras cosas más importantes que hacer. El joven estadounidense no ha podido asistir al enlace porque estaba “atendiendo a sus obligaciones paternas”, según detalla la revista People. Ha sido fotografiado por las cámaras paseando por Los Ángeles junto a su novia Caylee Cowan, momentos antes de celebrarse el enlace de su hermano con la diva del Bronx. La pareja comenzó su relación el año pasado dando a conocer su amor posando juntos en el Festival de Cannes tras la ruptura de Casey con la actriz Floriana Lima, junto a la que estuvo cinco años. Están viviendo un feliz momento y son muchas las muestras de amor que se pueden ver entre ellos en cada una de sus nuevas apariciones. Este verano celebraban su amor visitando París, días después de que su hermano disfrutara allí la luna de miel.

El hermano menor del oscarizado actor de Hollywood, que acaba de cumplir los 47 años el pasado 12 de agosto, es padre de dos hijos: Indiana, de 18 años y Atticus, de 14; fruto de su anterior matrimonio con Summer Phoenix, hermana del desaparecido River Phoenix, de la que se separó en 2017. El actor, que es un gran aficionado al mundo del deporte, ha transmitido siempre a sus hijos esta afición. Juega al Baseball con sus pequeños y tal vez haya sido algún especial campeonato de sus hijos el que le haya obligado a permanecer en Los Ángeles este fin de semana, son fans de los Boston Red Sox y acuden habitualmente juntos a ver sus partidos. También les gusta el baloncesto, deporte en el que siguen de cerca a los Ángeles Lakers, siempre ha sido habitual ver al actor ejerciendo de padre con sus ya adolescentes, acudiendo con ellos a los encuentros más célebres que disputa el equipo, partidos que toda la familia disfruta sin esconder su emoción.

Casey se lleva muy bien con su hermano, lo han demostrado en varias ocasiones, apoyándose mutuamente en los estrenos y celebrando cada logro conseguido, no existe rivalidad entre ellos a pesar de haberse dedicado a lo mismo y tener que competir en los casting y las taquillas. Ha lamentado no poder estar presente en el enlace y seguramente vea pronto a la pareja, cuando tengan que regresar a Los Ángeles para atender sus compromisos profesionales. Ambos hermanos comparten su amistad también con el actor Matt Damon, al que Ben Affleck considera también como un hermano y que sí ha estado presente en el enlace, junto a su mujer Luciana Barroso, que no se ha querido perder la gran fiesta de la pareja.

