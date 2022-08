A pesar de estar invitada El motivo por el que Jennifer Garner no asistirá a la boda de JLo y Ben Affleck La actriz tiene otros compromisos profesionales previos que le impiden acudir al enlace

La boda que Jennifer Lopez y Ben Affleck van a celebrar este fin de semana en Georgia va a ser una cumbre de celebridades. En la lista de invitados se encuentran nombres tan reconocidos como el Matt Damon o el gurú Jay Shatty, que también hará las veces de maestros de ceremonias. Sin embargo, muchos dudaban si Jennifer Garner, exmujer del protagonista de Armageddon, habría recibido su correspondiente invitación. Según ha podido saber el portal de noticias estadounidense Hollywood Life, la respuesta a esa pregunta es afirmativa, pero la artista no podrá asistir al enlace puesto que tenía compromisos profesionales previos en su agenda que la obligan a estar en Texas, lugar del rodaje.

De la misma manera, una fuente muy cercana a la actriz ha confirmado al citado portal de información que Jennifer Garner se encuentra feliz de que su expareja haya logrado encontrar de nuevo el amor, que ya le ha dado la enhorabuena y que también ha animado a sus tres hijos en común: Violet Anne (16), Seraphina Rose (13) y Samuel (11) a participar activamente en todo lo relacionado con la celebración. Cabe recordar, que los adolescentes mantienen muy buena sintonía con la nueva mujer de su padre y los mellizos Emme y Max (14). A pesar de no haber estado presentes en la ceremonia sorpresa de Las Vegas, las chicas sí que viajaron hasta París con la pareja en su primera luna de miel por la ciudad de las luces demostrando así el bonito hogar que han formado.

Este no es el único gesto de cariño que la intérprete ha tenido con el matrimonio, puesto que incluso les envió un ramo de flores a su casa para felicitarlos. Sin embargo, las cosas no siempre fueron tan fáciles entre ellos. En el año 2015, cuando se hizo oficial su divorcio, Ben acusó a su ex de ser la raíz de sus problemas con las bebidas alcohólicas, debido a que decía sentirse atrapado en una relación sin futuro. Una tensión que se ha relajado por el bienestar de sus retoños. Un respeto en el que en buena parte ha intervenido Jennifer Lopez, puesto que Garner la ve como una buena influencia para el actor y agradece que se preocupe de sus vástagos y le de el lugar que se merecen en sus vidas.

De lo que no cabe duda es que esta va a ser una de las veladas más espectaculares del año. Aunque los novios han querido preservar al máximo la privacidad en torno al evento, algunos detalles ya han salido a la luz: 3 días de fiesta en una maravillosa finca, la misma que eligieron en su primer compromiso en 2002. Los anfitriones tienen pensado agasajar a sus huéspedes con numerosas actividades, como la cena de ensayo, una de las mayores tradiciones de Estados Unidos, o una deliciosa barbacoa para relajarse y rememorar todos los detalles el día después de la oficialización de su unión. Un fin de semana para rendir homenaje a esta historia de amor propia de un cuento de hadas.

