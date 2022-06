La declaración definitiva de Jennifer Lopez a Ben Affleck

Loading the player...

Jennifer Lopez y Ben Affleck viven uno de sus mejores momentos como pareja. Cuando están a punto de pasar por el altar, la cantante ha querido felicitar al actor con motivo de la celebración del Día del Padre en Estados Unidos. "Me siento bendecida, por poder contar en mi vida con una persona que me ama y que está profundamente involucrado con la familia". Unas palabras cargadas de cariño con las que la intérprete de Let' s get Loud ha querido agradecer la profunda implicación que el protagonista de Armagedon tiene con sus hijos mellizos, Emme y Maximilium, de 14 años, fruto de su anterior matrimonio con el también cantante Marc Anthony. "Es el padre más generoso y desinteresado que conozco, pero no solo con sus hijos sino también con los míos". Dale al play si no te quieres perder todos los detalles sobre esta romántica declaración que deja latente el gran amor que los dos artistas se procesan.

