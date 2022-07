El bonito detalle de Jennifer Garner con su ex, Ben Affleck, tras la reciente boda del actor y Jennifer López La pareja de actores, que tienen tres hijos en común, mantiene una cordial relación y así lo ha demostrado una vez más

Jennifer Garner ha tenido la reacción perfecta al nuevo matrimonio de su ex, ya que ha querido tener un bonito detalle con el padre de sus hijos mandando un regalo de boda a la pareja. Hace unas semanas que Jennifer Lopez, de 52 años, y Ben Affleck, de 49, sorprendían a todos sus seguidores con su boda en Las Vegas. Y aunque muchos pensarían que un ex debe estar enfadado o no darle ningún tipo de importancia al evento, lo cierto es que la actriz de Alias ha preferido mantener una buena relación con el que fuera su marido durante dos décadas. De hecho, la intérprete está tan contenta de que su expareja haya rehecho su vida que ha enviado un precioso ramo de flores a casa de los recién casados para felicitarlos. "Está realmente conmovida", ha dicho una fuente cercana a HollywoodLife.

"Jennifer Lopez piensa que es genial que Garner y Ben sigan siendo tan cercanos”, ha dicho también la fuente al citado medio, explicando que desde que Affleck y su ex se separaran en 2015 han trabajado muy duro para mantener una relación cordial mientras criaban a sus tres hijos, Violet , de 16 años, Seraphina, de 13, y Samuel, de 10 años. "JLO es una gran influencia para el actor y todo lo que ella siempre ha querido era para él es que esté sano, feliz y sobrio para que pueda estar pendiente de sus hijos cuando lo necesiten", ha añadido la persona que ha hablado sobre la pareja. Lo cierto es que la tensión entre el exmatrimonio parece haberse relajado después de las duras palabras de Ben Affleck cuando firmaron los papeles del divorcio. "Parte de la razón por la que comencé a beber fue porque estaba atrapado", expresó el intérprete y director por aquel entonces.

"Pensaba No puedo dejar a mis hijos, pero no soy feliz, ¿qué hago?. Y lo que hacía era beberme una botella de whiskey y dormirme en el sofá, lo que resultó que no era la solución", comentó sobre lo dura que fue la separación. Ahora, una vez que los ánimos parecen haberse relajado entre ellos, lo cierto es que Garner está contenta de que su exmarido haya rehecho su vida y cree que es "genial" que la pareja se haya dado una nueva oportunidad en el amor veinte años después de que rompieran. "Garner cree realmente que los dos estaban destinados a estar juntos. Además, respeta a Jennifer Lopez como mujer y como madre. De hecho, aprecia muno cómo la cantante cuida a sus hijos de la misma manera que cuida a los suyos", ha relatado la fuente sobre la actriz, quien mantiene una relación con el empresario John Miller.

Tras el bonito gesto de la actriz con su expareja, continúan saliendo a la luz algunas curiosidades respecto a la boda entre el actor y la cantante. Según han publicado varios medios norteamericanos que han tenido acceso al registro de su lincencia de matrimonio, el actor de Perdida especificó que se divorció de Jennifer Garner el 16 de julio de 2013, es decir, exactamente nueve años antes de su boda con JLO. La fecha indicada por Ben ha llamado especialmente la atención, ya que no anunciaron que su ruptura hasta junio de 2015 y, además, no solicitaron el divorcio hasta abril de 2017.