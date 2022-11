Jennifer Lopez responde, ¿por qué decidió adoptar el apellido de Ben Affleck tras su boda?

La relación de Ben Affleck y Jennifer Lopez continúa dando que hablar, incluso meses después de sellar su amor en una ceremonia tan íntima como romántica en la finca privada del actor en Georgia. Uno de los temas de conversación que sigue surgiendo es precisamente la decisón de la cantante de cambiarse el apellido para adoptar el de su nuevo marido, por lo que pasa legalmente a llamarse Jennifer Affleck en julio tras su enlace en Las Vegas. Una tradición muy arraigada en los países anglosajones y que en Estados Unidos siguen cerca del 70% de las novias, a pesar de que en los últimos tiempos la conversación está dando un giro al respecto.

"La gente va a seguir llamándome Jennifer Lopez pero mi nombre legal será señora Affleck porque estamos unidos. Somos marido y mujer. Estoy orgullosa de eso, no creo que sea un problema", ha asegurado la artista en una entrevista con Vogue en donde precisamente se han mencionado las críticas que ha recibido por este movimiento. Pero, ¿por qué no se decidió por algo como lo que han hecho Brooklyn Beckham y Nicola Peltz? Los dos miembros de la pareja han sumado el apellido del otro a su nombre completo, en un gesto de lo más representativo de la generación z.

"No es tradicional, no tiene romance, parece que es una demostración de poder, ¿sabes?", alega Jennifer Lopez de las parejas en las que es el hombre quien obtiene el apellido de su mujer. "Yo estoy en control de mi vida y destino y me siento empoderada como mujer y como persona", comenta la protagonista de Marry me en la entrevista. "Pienso que es romántico. Para mí mantiene la tradición y el romance, quizás simplemente soy esa clase de chica", insiste. Precisamente esa idea de cuento de hadas también la transmite al hablar de cómo se han vuelto a encontrar después de comenzar una relación hace casi 20 años.

Según explica JLo, en ese momento no tenían preocupaciones ni le dieron importancia a nada, vivían su romance de puertas para fuera de la misma manera en la que lo expresaban entre ellos. Pero era otro momento de la historia, y la cantante de Love Don't Cost A Thing se vio atacada con crueldad por la sociedad estadounidense y los estereotipos de las mujeres latinas y del Bronx. "Había mucho bajo la superficie, la gente no quería que estuviéramos juntos, no pensaban que yo fuera la persona apropiada para él", admite, dejando claro que lo que ha aprendido de aquella experiencia es que no puede ser tan sincera y abierta como le gustaría.

¿Cómo se reavivió entonces su relación con Ben Affleck?

Poco después de la ruptura de Jennifer Lopez y Alex Rodriguez a principios de 2021, la actriz y cantante recibió un email de Ben Affleck, que por su parte acababa de romper con Ana de Armas. En una entrevista de abril el intérprete de Pearl Harbour había sido preguntado por lo que aún admiraba de la que fuera su ex, así que quería avisar de que aquello iba a salir publicado. Sin embargo la cosa no acabó ahí, siguieron hablando, empezaron a visitarse en casa, y aunque quisieron ocultarlo del público, se supo enseguida. "La gente de mi vida sabe que era una persona muy, muy especial para mí. Cuando reconectamos esos sentimientos para mí seguían siendo muy reales", admite la protagonista de Jefa por accidente.