Brooklyn Beckham y Nicola Peltz rompen la tradición con su primera decisión como marido y mujer

Que Brooklyn Beckham y Nicola Peltz están totalmente enamoradosm es un hecho, no en vano la pareja se dio el "Sí, quiero" este fin de semana en una romántica ceremonia celebrada por el rito judío frente al mar en Palm Beach, en Florida. Pero sus declaraciones de amor continúan y este lunes han vuelto a demostrarlo. En esta ocasión, la demostración del compromiso que el uno ha adquirido con el otro se ha materializado al confirmar que, tras contraer matrimonio, han cambiado sus nombres de solteros. El hijo mayor de David y Victoria Beckham ha compartido este lunes las primeras imágenes de su gran día y lo ha hecho con un cariñoso mensaje en el que se podía leer: "Señor y señora Peltz Beckham", ha escrito junto a un corazón, dejando ver que ha tomado el apellido de su recién estrenada esposa. Además, también ha dejado clara en su biografía cómo será conocido a partir de ahora: Brooklyn Joseph Peltz Beckham, mientras que su mujer se convertirá en Nicola Peltz Beckham.

- El fin de fiesta de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz: un 'brunch' con la familia y un regalo ‘vintage’

VER GALERÍA

- Los invitados VIP a la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz

Nicola también ha compartido con sus seguidores la misma imagen con el mismo texto y con la confirmación del cambio de sus nombres. La práctica de que una novia asuma el nombre de su esposo nació en una sociedad patriarcal y es una tradición que ha continuado durante siglos. Pero Brooklyn y Nicola han adoptado un enfoque más moderno y han optado por un híbrido que aúna los apellidos de ambos.

Brooklyn, de 23 años, ha pubicado otras dos fotografías del día del enlace. En la primera se puede ver a Nicola posando con su espectacular vestido de novia obra de Valentino, acompañado por la frase: "mi hermosa novia", ha escrito. En la segunda instantánea se puede ver al flamante novio flanqueado por su padre, David Beckham, y sus hermanos Romeo y Cruz, de 19 de 17 años, respectivamente, "los chicos", como él los ha llamado. Mientras tanto, Nicola ha compartido una imagen junto a su padre y padrino de boda, el empresario e inversor multimillonario Nelson Peltz, con el mensaje: "Gracias por el fin de semana más hermoso de mi vida. Eres el viento que impulsa mis alas". La pareja sigue muy emocionada después del día tan especial que han vivido y con el que han sellado su amor.

VER GALERÍA

A principios de este año, Brooklyn ya tuvo una bonita demostración de amor hacia Nicola, de 23 años, y su familia, esta vez lo marcó en su propia piel con un tatuaje con la palabra "Peltz" en su pecho y lo mostró al mundo a través de una fotografía. Un bonito gesto al que su esposa respondió: "Estoy tan feliz de que seas un Peltz, Brooklyn Beckham". Y no es el único entintado que lleva en honor a su chica, también se tatuó los ojos de Nicola en su cuello como muestra de la adoración que siente por ella. Además, en enero, Nicola compartió una instantánea del torso de su entonces prometido con un nuevo tatuaje que decía: "Enfocados en el presente, sinceros con los demás y confiados en nosotros mismos, sabemos que no podemos fallar".

VER GALERÍA

El enlace de Brooklyn y Nicola Peltz era uno de los más esperados de la temporada, después de que tuviera que retrasarse durante dos años debido a la pandemia ya que la pareja quería celebrarlo por todo lo alto y que, por fin, pudo llevarse a cabo este sábado, aunque comenzó el viernes con una cena preboda. La espectacular ceremonia tuvo lugar en una mansión, frente al mar, propiedad de la novia, en Palm Beach (Florida), considerada como una de las propiedades más valiosas de los Estados Unidos. Los novios se dieron el "Sí, quiero" por el rito judio, fé que profesa Nicola, ante sus familiares y amigos, alrededor de 300 personas fueron testigos de su amor, entre los que se encontraban personalidades tan conocidas como Gigi Hadid, Nicole Richie, las compañeras de Victoria en las Spice Girls, el chef Gordon Ramsay, Serena Williams, o Eva Longoria.

VER GALERÍA

En su gran día la novia lució un impresionante vestido de Valentino con manga larga acabado con un gran lazo a la espalda, acompañado por un espectacular velo con delicados adornos florales de encaje, desvelando así el secreto mejor guardado del enlace. Para que todo fuera perfecto, la actriz estadounidense viajó dos veces a Roma durante los preparativos de la boda para trabajar mano a mano con el diseñador de la firma, Pierpaoio Piccioi, en su estudio y asegurarse así de que cada detalle del look fuera perfecto.

VER GALERÍA

La boda tuvo momentos muy emotivos que quedarán para el recuerdo, como las palabras que pronunció David Beckham durante la ceremonia en la que recordó lo importante que fue la llegada al mundo de Brooklyn, quien le convirtió en padre por primera vez, y resaltó el papel que Victoria ha tenido en la vida del chef, destacando que es una madre fantástica. Los hermanos del novio, Romeo y Cruz, ejercieron como padrinos del novio y manifestaron lo orgullosos que están de él por el hombre en el que se ha convertido.

VER GALERÍA

También se produjeron divertidas anécdotas durante la ceremonia, como cuando el rabino se refirió a Brooklyn como David, confundiéndole con su famoso padre, un fallo que fue rápidamente subsanado y que el oficiante justificó por su gran afición al fútbol, según han contado fuentes cercanas a Daily Mail. Después de la ceremonia, se trasladaron a la pista de baile para moverse al ritmo del rapero Snoop Dog y de las románticas letras de Marc Anthony, que regaló cuatro canciones a la pareja y que fue con su novia Nadia Ferreira a la ceremonia. La primera canción que bailaron los novios fue, tal y como informan las citadas fuentes, Can't Help Falling In Love With You, del inolvidable Elvis Presley.

VER GALERÍA

El sábado Brooklyn y Nicola protagonizaron una boda de cuento de hadas a la que pusieron el broche de oro el domingo, reuniendo a la familia en un brunch. Se pudo ver a los novios muy felices junto al resto de los suyos. Despùes de toda la alegría vivida en estos días aún les quedaba una sorpresa más por descubrir. El regalo que David Beckham hizo a los recién casados durante el almuerzo, un Jaguar vintage descapotable en tono metalizado, en el que el futbolista llegó junto a su esposa pero que su hijo mayor y la modelo no tardaron en estrenar ya que se fueron montados en el lujoso vehículo que recordó al coche que los duques de Sussex utilizaron en el día de su boda en 2018.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.