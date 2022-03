Nadia Ferreira, la finalista de Miss Universo 2021 que ha conquistado el corazón de Marc Anthony

Que el cantante Marc Anthony es todo un rompecorazones es algo reconocido. El artista puertorriqueño acaba de confirmar, no solo con unas imágenes de lo más románticas, sino con un gesto cargado de significado quién es su última conquista. Hace semanas que se rumoreaba que el corazón del intérprete de Valió la pena pertenecía a Nadia Ferreira, Miss Paraguay 2021, que este fin de semana estaba en primera fila en el concierto del artista en Los Ángeles. Fue durante este show cuando el cantante se puso en cuclillas en el escenario e hizo el gesto de un corazón en el aire, un guiño al que la reina de la belleza respondió “gritando” en sus perfiles sociales: “You are the one (eres el único)”.

Marc, de 53 años, compartió poco después varios retazos de la noche en la que, entre el público, estaban “su comadre” Eva Longoria y Óscar de la Hoya. Nadia, muy sonriente, se abraza a Marc en los retratos más privados de la pareja, que han causado un auténtico revuelo entre los fans del artista. “Que Dios les multiplique todo lo que ustedes nos desean”, escribe Anthony en medio de los suspiros de sus seguidores.

Los primeros comentarios que relacionaban a Marc y Nadia surgieron hace apenas unas semanas después de que se les captara juntos en México, en una fiesta griega en la que se rompían platos tirándolos contra el suelo (una tradición antigua que se suele practicar en las bodas como augurio de felicidad) y en la que estaba además Sebastián Yatra. La última pareja conocida del intérprete fue Madu Nicola, que le acompañó el pasado septiembre a la entrega de los premios Billboard de música latina. Antes pasaron por la vida del intérprete nombres como Shannon de Lima, Chloe Green, Mariana Downing y Raffaella Modugno.

Marc Anthony estuvo casado en tres ocasiones y tiene seis hijos (uno de ellos no biológico). Su hija mayor es Arianna, que nació de su relación con la expolicía Debbie Rosado, de quien se separó a mediados de los años noventa. Anthony considera a Álex, hermano de Arianna, como un hijo más. Se casó luego con la ex Miss Universo Dayanara Torres, junto a la que estuvo cuatro años (2000 a 2004) y tuvo dos hijos, Ryan y Cristian; y con Jennifer López se casó en 2004, tras su divorcio, y estuvieron juntos hasta 2011 cuando anunciaron su separación. Tuvieron dos hijos, los mellizos Max y Emme. En 2014 Marc se volvió a casar con Shannon de Lima, unió que duró dos años.

Finalista de Miss Universo 2021

Nadia Ferreira tiene 22 años, está afincada actualmente en México y su belleza la convirtió ya en 2015 en Miss Teen Universe Paraguay, logrando ser la tercera finalista en Miss Teen Universe ese mismo año. En 2021 fue elegida Miss Paraguay, representando a su país en el certamen de Miss Universo donde logró quedar como primera finalista. Empezó a desfilar como modelo cuando era una adolescente y ha pisado importantes pasarelas como las de Nueva York (en el desfile de Custo Barcelona en la Semana de la moda neoyorquina), Milán y París. Participó además en un programa de televisión interpretando la canción Shake it off, de Taylor Swift. Su labor solidaria se traduce en la ayuda que presta a mujeres que sufren violencia doméstica.

En cuanto a su vida sentimental, se sabe que mantuvo una relación con el empresario paraguayo Omar Castorino Montanaro, nieto del que fue ministro del Interior Sabino Augusto Montanaro. Parece que la pareja, que salía desde 2018, rompió a principios de 2021.

