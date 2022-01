Miss India, actriz y activista en pro de los derechos de la mujer, se corona como la nueva Miss Universo

Miss India, Harnaaz Sandhu, se ha hecho con el título de Miss Universo en una fiesta que ha reunido a los rostros más bellos del mundo en la ciudad de Eliat, en Israel. La septuagésima edición del certamen finalizó cuando la joven de 21 años, 1.76 metros de altura y reconocida actriz y activista en pro de los derechos de la mujer en su país (sobre todo en lo referente al acceso a la educación) se ciñó la corona. "Como certamen de belleza queremos alcanzar a todas y cada una de las mujeres que están mirándonos y que esperan ser las líderes de sus propias vidas", aseguró la vencedora tras hacerse con el triunfo. Animó así a todas a perseguir sus sueños, como hizo ella misma: "Si nosotras podemos, ellas también pueden".

Sarah Loinaz, ante la gran final de Miss Universo: 'Deseo traer a mi país la alegría que consiguió Amparo Muñoz'

¿Qué se llevó en la maleta? ¿Cuál fue su estrategia? Hablamos con Andrea Meza, nueva Miss Universo

VER GALERÍA

PINCHA SOBRE LA IMAGEN PARA VER LA GALERÍA COMPLETA DE FOTOGRAFÍAS

La velada, en la que las aspirantes desfilaron en traje de noche y de baño, estuvo marcadas por las restricciones de viaje ocasionadas por la pandemia por lo que no hubo casi público. No obstante las bellas participantes iluminaron el escenario en el que la mexicana Andrea Meza dio el relevo a su sucesora después del reinado más corto de la historia del título. Apenas fue el pasado marzo cuando México se alzó con la corona que ahora ha entregado a India, que acumula así ya tres Miss Universo en su trayectoria.

VER GALERÍA

Sarah Loinaz, muy agradecida

Harnaaz, oriunda de la ciudad india de Chandigarh, se perfilaba como una de las favoritas en esta cita, que estuvo rodeada de una gran incertidumbre debido a la evolución de la pandemia. Acompañándola en el podium estuvieron Miss Paraguay, Nadia Ferreira, que terminó como segunda, y Miss Sudáfrica, Lalela Mswane, que fue tercera. Colombia y Filipinas completaban el grupo de las cinco misses que llegaron a la fase final. La española Sarah Loinaz no pasó la criba de las 16 finalistas, pero se mostró muy agradecida por el apoyo y el cariño recibidos a lo largo de esta aventura. “Os quiero, gracias por vuestros preciosos mensajes, significan todo para mí. Creo en el destino y me siento muy agradecida por la oportunidad que he tenido. ¡Estoy preparada para el siguiente paso!” escribió.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Apenas unas horas antes, la guipuzcoana de 23 años confesaba a ¡HOLA! que su ilusión era emular a Amparo Muñoz. “Deseo traer la alegría y el orgullo que ya en 1974 consiguiese ella", confesaba aludiendo a la victoria lograda en el concurso por la recordada actriz hace ya casi 50 años. Sobre cómo calmaba los nervios antes de la trascendental cita, aseguraba que "concentrarme mucho es mi mejor aliado a la hora de subirme a la pasarela". Sarah tenía claro que pasara lo que pasara en el momento de la verdad sentía “el amor y todo el cariño de todas las personas que me apoyan".

Loading the player...

La modelo vasca Sarah Loinaz, elegida Miss Universo España 2021 en una gala llena de emociones

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.