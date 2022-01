Sarah Loinaz, antes de la gala de Miss Universo: 'Deseo traer a mi país la alegría que consiguió Amparo Muñoz'

Todo listo en la ciudad de Eilat (Israel) para conocer a la nueva Miss Universo, en la 70º edición del popular certamen de belleza donde la española Sarah Loinaz representa a nuestro país. Reto de envergadura que la protagonista afronta "con muchísimas ganas, fuerza e ilusión", nos cuenta la modelo guipuzcoana de 23 años en esta entrevista a ¡HOLA!. "Deseo traer la alegría y el orgullo que ya en 1974 consiguiese Amparo Muñoz", confiesa en alusión a la victoria lograda en el concurso por la recordada actriz hace ya casi 50 años. Sobre cómo calma los nervios antes de la trascendental cita, asegura que "concentrarme mucho es mi mejor aliado a la hora de subirme a la pasarela". Se proclame o no vencedora, lo que Sarah tiene claro es que "ha llegado la hora de la verdad y, pase lo que pase, siento el amor y todo el cariño de todas las personas que me apoyan", asevera.

Te mostramos el impactante diseño que lucirá Sarah Loinaz, la representante española en el certamen de Miss Universo

Ha pasado poco más de un mes desde que fuiste coronada Miss Universo España 2021, ¿te ha dado tiempo a asimilar este título?

En tan poco tiempo me ha costado un poco, pero a medida que han ido pasando las semanas he sido más consciente de todo lo que ha conllevado mi victoria y la representación de mi país en Miss Universo 2021. Aún me emociono al ver mi coronación como Miss Universo España.

Ahora llega un nuevo reto para ti al participar en Miss Universo 2021, ¿cómo afrontas este viaje?

Con muchísimas ganas, fuerza e ilusión. Deseo poder traer la alegría y el orgullo a mi país que ya en 1974 consiguiese Amparo Muñoz en otra España y en otra generación. Creo que la España del 2021 merece brillar en el Universo por la belleza integral de sus mujeres.

¿Tienes algún truco para calmar los nervios en momentos como este o cuando te subes a la pasarela?

No perder nunca la fe y concentrarme mucho es mi mejor aliado a la hora de subirme a la pasarela. La fuerza interior que tengo y la determinación.

¿Cuál dirías que es el consejo más importante que te han dado para este concurso de belleza?

Ser yo misma en todo momento. Puede sonar algo típico, pero a veces en estos concursos se tiende a hacer un papel para agradar o intentar ser quien una no es y al final eso se nota, se transmite y cae por su propio peso. Patricia Yurena, la última española que más lejos ha llegado en Miss Universo (2013) quedando en segundo lugar es quien me lo ha dado y aprecio muchísimo sus palabras y apoyo

¿Cómo viven en tu círculo íntimo este momento tan bonito?

Pues muy especial. Están todos muy emocionados y orgullosos del papel desempeñado durante toda mi estancia en Israel. Hoy ha llegado la hora de la verdad y pase lo que pase, siento el amor y todo el cariño de todas las personas que me apoyan y se sienten orgullosas de cómo he sido la embajadora de España en este Miss Universo.

¿Tienes a tu favorita para ganar de no llevarte tú la corona?

Sinceramente no podría decirte solo una, cada candidata tiene su luz, su cualidad, algo con lo que brilla... Todas somos las mejores embajadoras de nuestro país en este Miss Universo y al final no depende de nosotras quién gane, sino quien elija el jurado y quién consideren que encaja más con lo que busque la organización como embajadora de marca.

Y llegó el gran día, ¿cuál es tu preparación para eSTE momento?

Ha sido muy intensiva en estas cinco semanas. He estado muy centrada en poder realizar mi campaña “Recycle, sea, action!” de concienciación infantil sobre el medio ambiente y los plásticos en el océano. Además, durante mi reinado antes de viajar a Israel, tuve que parar mi agenda para acudir como voluntaria a ayudar en la isla de La Palma ante la grave situación que están viviendo allí con la erupción del volcán de Cumbre Vieja. He mejorado con clases de pasarela, de maquillaje, de peluquería, de oratoria…He podido desfilar en la Gran Canaria Swim Week especializada en moda baño…No he parado y lo he compaginado todo.

En materia de entrenamiento, ¿cómo es el día a día de Sarah Loinaz?

Pues cada día ha sido diferente, siempre con alguna clase que realizar, o vídeo que grabar para el concurso internacional, o siempre con algún compromiso... He disfrutado en todo momento del camino y el haber estado en Jerusalem y en Eilat durante estos días previos a la final en Israel, hacen que sea una experiencia inolvidable independientemente del resultado. Estoy súper feliz por ello.

¿Nos cuentas tus trucos de belleza?

Si te soy sincera no tengo ningún truco de belleza. Intento sentirme cómoda en todo momento, beber mucha agua e hidratarme mucho.

No es la primera vez que te presentas a un certamen de belleza, ¿qué ha cambiado desde la primera vez? ¿quién te animó a no tirar la toalla?

En el fondo sigo siendo la misma, con otra edad y más mujer, pero sigo siendo la misma Sarah luchadora y soñadora de siempre. Mi familia y mis amigos han sido mis pilares en este bello camino.

¿Qué consejos le darías a esas chicas que no consiguen su sueño?

Que por no conseguirlo en un primer momento, desistan en el intento. Que si algo lo quieren realmente, que trabajen duro para conseguirlo. Todo pasa en el momento en el que tiene que pasar y yo por ejemplo en 2017 aunque no ganase, he aprendido con los años que no era ese mi momento y que la vida y el destino me tenía deparado que fuese ahora.

Como señalabas, en Miss Universo llevas a cabo la campaña “Recicla, mar, acción!”, ¿cómo partió la idea?

La idea partió de la necesidad de hacerles ver y saber a las futuras generaciones de las limitaciones de los recursos de nuestro planeta. Si queremos que tengan un legado digno y que se encuentren el planeta con el que nos hemos encontrado, valores como el respeto por el plante en el que habitamos y convivimos todos y el amor por las especies es crucial para nuestra supervivencia. Los microplásticos en los mares es una problemática de escala mundial y si no ponemos remedio el mal con el que se van a encontrar será mucho mayor.

Cuentas que al poco de ser nombrada Miss Universo España 2021 viajaste a La Palma para ayudar, ¿cómo viviste esa experiencia tan dura?

Es indescriptible. El volcán sigue en activo desde hace más de dos meses y la cantidad de dióxido de azufre en el ambiente sigue en niveles muy altos para la población. Eso sin contar contar con la cantidad de ceniza en suspensión que emana el volcán y por supuesto de lava (y el daño directo que causan las coladas de lava a su paso hasta que llegan al mar). Estar con el pueblo palmero ayudando mano a mano ha sido sin lugar a dudas de las experiencias más duras y a la vez más gratificantes de todas estas semanas.

¿Qué aprendizaje sacas de ese voluntariado?

El valor del presente. Hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos qué pasará. Después de la pandemia y habiendo vivido en primera persona todo lo sucedido allí, también creo en el valor de las pequeñas acciones. No cuesta nada ayudar y muchas pequeñas acciones pueden cambiar la realidad de muchas personas.

¿Qué te pareció lo más duro de la situación que están viviendo allí? ¿Y lo que más te impresionó?

Lo más duro fue ver lo rápido que cae la ceniza. Aunque limpies una azotea entera, a las 24h ya está la zona cubierta con una cantidad y densidad considerable. Psicológicamente puede llegar a ser agotador. Porque estar así unos días o algunas semanas…Pero estar varios meses en la misma situación, es muy muy duro. Y más sabiendo que en cualquier momento puede empeorar la situación y sin saber hasta cuándo durará. Lo que más me impresionó fue la fortaleza del pueblo palmero y la esperanza y bondad de su gente, que a pesar de estar pasando por esto, se prestan a ayudarse entre ellos.

Imagino que en tu familia viven con orgullo todo lo que estás consiguiendo y la solidaridad y concienciación que muestras, ¿qué has aprendido de tus padres?

Desde bien pequeña he aprendido el valor de las cosas. El valor del respeto y de la riqueza entre culturas. La convivencia y multiculturalidad, donde todo suma y tiene cabida es el valor más importante que me han inculcado desde pequeña.

¿En qué momento dijiste eso de 'mamá, quiero ser modelo’?

Pues desde bien pequeña siempre me ha gustado el mundo de la moda y ejerzo de modelo desde antes de ser mayor de edad de hecho.

Has crecido en el seno de una familia multicultural y has vivido en varios países, ¿cómo fue tu infancia? ¿En qué te ha beneficiado eso para tu carrera como modelo?

Creo que ese tipo de contexto agilizó a mi proceso de maduración en la vida y enriquecimiento personal. Siempre he crecido con una mente abierta donde el amor y el respeto hacia los demás (su procedencia…su creencia…) han sido las bases de cualquier tipo de relación, ya sea personal o profesional en mi trabajo.

Estudias Administración y Dirección de Empresas, ¿en qué punto está la carrera?

Pues estoy estudiándola en modo online, todavía me queda un poco para acabarla. Lo compagino con el mundo de la moda como buenamente puedo.

Después de Miss Universo, ¿qué planes tienes?

Pues ahora mismo no tengo ningún plan. La pandemia me ha enseñado a vivir el presente, ilusionarme con mis proyectos y sueños y luchar por ello. Esperaré a ver qué sucede en Israel y ya iremos viendo.

Por último, algunas modelos han probado suerte en la televisión y en la interpretación, ¿te llama la atención ese mundo?

Ahora mismo no descarto ningún sector, la verdad. Estoy abierta a todo tipo de propuestas laborales y prepararme para ello si hace falta.

