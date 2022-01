Te mostramos el impactante diseño que lucirá Sarah Loinaz, la representante española en el certamen de Miss Universo

Uno de los desfiles más espectaculares del certamen de Miss Universo nos lo deja la gala de trajes típicos, en la que las aspirantes se convierten en auténticos lienzos sobre los que los diseñadores vuelcan su creatividad dando lugar a verdaderas obras de arte llenas de fantasía. La representante española, Sarah Loinaz, nos muestra en la espectacular creación con la que recoge buena parte de las esencias de la cultura y el arte de nuestro país y que lucirá este viernes en Israel. "Me transmite alegría, felicidad... España es así", nos cuenta la modelo vasca, que asegura que no pudo contener las lágrimas la primera vez que se vio vestida con este traje llamado Trencadís, inspirado en la famosa salamandra del parque Güell de Barcelona.

Este año se celebra la 70º edición de este emblemático concurso de belleza y también el 95º aniversario de la muerte del arquitecto catalán, Antoni Gaudi, uno de los artistas modernistas más importantes del mundo. El diseñador canario Josué Quevedo ha unido ambas efemérides en una auténtica obra de fantasía construida sobre una malla de cuerpo entero que se funde en el cuerpo femenino, y sobre ella miles de materiales realizan pequeños mosaicos hasta crear la majestuosa salamandra que creó Gaudí. Cuadrados de acetato, metraquilatos cortados a láser, polipiel de espejo y piedras de cristal talladas, crean el geometrismo tan característico de sus obras. La cabeza está creada artesanalmente con PVC y en sus dedos unas uñas creadas bajo una nueva técnica en 3D y mediante un plástico reciclado, dando una especial relevancia a la sostenibilidad, un tema con el que la modelo está muy comprometida. "Gaudí, aparte de ser un defensor del medio ambiente y basar su obra en la temática de la naturaleza, su arte del 'Trencadís' está lleno de colorido, es un referente universal. Yo represento la multiculturalidad de España y de la mujer española del siglo XXI y al igual que la multiculturalidad, represento a la mujer y a un país lleno de colores donde todos tienen cabida, se respeta su espacio y su color y todos conforman una obra única e irrepetible", explica Sarah.

La parte de atrás está formada por un fabuloso parapeto de plumas, que se desplegará en escena creando una forma circular, una señal de identidad y amor al arte. Se ha trabajado con los colores que el propio artista utilizó para su icónico animal: naranjas, azules, amarillos y verdes. "Que los colores sean fieles al animal de Gaudí que da la bienvenida a todos los visitantes del Parque Güell le da un carácter real único. Es como si cobrase vida en mi cuerpo", nos cuenta ilusionada la ganadora de Miss Universo España, que ha estado en todo momento implicada en el proceso de creación y que insiste en que el resultado ha superado sus expectativas: "He sido testigo de todo el proceso. Toma de medidas, elaboración de parte del traje…formar parte de la realización del traje desde el minuto uno significa mucho para mi".

Será el viernes 10 de diciembre cuando tendrá lugar la gala preeliminar y la gala de trajes típicos en la ciudad israelí de Eilat. "Significa un momento muy especial. Junto con la preliminar, que es la prueba de fuego, constituye un momento donde se tiene que disfrutar al máximo en el escenario llevando la fantasía y donde el sentimiento español tiene que estar presente siempre", afirma Sarah, a la que aún no le han invadido los nervios: "Me gusta mejorar cada día y enfocarme en todo lo que tenemos durante el día para poder cumplir con todo. De momento no tengo nervios pero supongo que a medida que se acerque el día irán en aumento. De momento estoy disfrutando muchísimo cada momento de esta hermosa experiencia". La gran final será el domingo 12 de diciembre, el día que la mexicana Andrea Meza cederá su corona. ¿Será Sarah Loinaz la nueva reina de la belleza?

