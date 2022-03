¡Los reyes de la fiesta! El divertido baile de David Beckham y Marc Anthony

Loading the player...

Los Beckham han celebrado este fin de semana el bautizo de sus dos hijos menores, Cruz y Harper Seven. Para el acontecimiento, contaron con dos padrinos de excepción: Eva Longoria y Marc Anthony. Precisamente el cantante puertorriqueño se convirtió, junto con David Beckham, en la estrella de la fiesta. Ambos protagonizaron un divertido baile a ritmo del tema I need to know, de Marc Anthony. El momento lo ha compartido Victoria, comentando: “¿Hay algo que el señor Beckham no sepa hacer?”. Dale al play y no te lo pierdas.

