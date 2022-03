Los Beckham bautizan a Cruz y a Harper Seven con unos 'maravillosos' padrinos El matrimonio ha elegido a Eva Longoria y Marc Anthony como padrinos

Quedan pocas horas para que queden inauguradas oficialmente las fiestas navideñas, pero en la antesala de estas señaladas fechas, los Beckham ya han comenzado con las celebraciones. Además, lo han hecho por todo lo alto, con una jornada que, a buen seguro, quedará para siempre en su recuerdo. Este sábado David y Victoria han bautizado a dos de sus cuatro hijos, Cruz -nacido hace 14 años en Madrid, donde vivían por el fichaje del futbolista por el Real Madrid- y Harper Seven, que tiene ocho años.

A pesar de que se trata de una ceremonia íntima, la diseñadora ha querido compartir algunas imágenes tomadas durante la liturgia, celebarada en Londres. "Viendo a Harper y Cruz ser bautizados frente a nuestros amigos y familiares. Tengo tanto que agradecer...", ha dicho Victoria junto a una imagen de los protagonistas de la jornada en el interior de la iglesia. Una ceremonia para la cual el niño ha elegido un elegante traje oscuro con corbata a juego y la niña un vestido largo de gasa en color champán con pedrería en el pecho, un look con el que ha dejado claro que ha heredado de su madre el gusto por la moda.

Victoria no solo ha abierto el álbum familiar para compartir la citada instantánea sino que también ha mostrado otra en la que Harper y Cruz están acompañados por sus padres, sus hermanos y sus padrinos: la actriz Eva Longoria, el cantante Marc Anthony, el peluquero Ken Paves y el agente deportivo David Gardner, todos ellos amigos íntimos del matrimonio. "No podría estar más orgullosa de mis hijos y agradecida a mi familia y a los más maravillosos padrinos. Os amamos", ha dicho la ex Spice Girl, quien estaba radiante con un traje blanco combinado con camisa del mismo tono.

Se espera que la familia al completo disfrute de una cena que ponga el broche de oro a este gran día. Todo apunta a que los Beckham han elegido su mansión de Cotswolds para la celebración, a la que podrían asistir también otros rostros conocidos como Elton John, Liv Tyler o Guy Ritchie.

