La divertida 'pelea' de David y Victoria Beckham por controlar al duende navideño de su casa

La Navidad se acerca y con ella los hogares se llenan de magia. En casa de los Beckham no dan abasto con tanta criatura mágica, pero en lugar de causar el mayor alborozo en Harper, la benjamina de la familia, son Victoria y David los que se han enzarzado en toda una lucha de poder para hacerse con el control de un elfo que llega cada año al comienzo de las fiestas y que pasa informes a Santa Claus sobre el comportamiento de los niños. Además, a este duende se ha unido el hada de los dientes, una suerte de Ratoncito Pérez anglosajón que también tenía trabajo estos días. Sin ánimo de hacer spoilers, podemos adelantar que la batalla la ha ganado Victoria Beckham.

Tradicionalmente, el elfo es un ser muy travieso que aprovecha la noche para moverse por la casa y cada mañana hay que encontrarlo de nuevo. En este caso, David decidió que a la pequeña criatura le apetecía montarse un parque acuático en la concina. Para ello, lo colocó sobre un tobogán hinchable que apoyó en dos boles, llenado el último de agua para convertirlo en la piscina en la que se zambulliría el duende tras deslizarse. Sin embargo, Victoria lejos de dejarse impresionar, celebraba que finalmente su marido haya desistido de utilizar los boles para hacer su estructura acuática. "¿Esto qué es? Si soy sincera no me sorprende. Al menos David Beckham lo ha intentado", escribía sobre la fotografía del simpático invento, para a continuación ilustrar al elfo en su tobogán, pero ya sobre la encimera de la cocina: "Así que perdió los boles, gracias a Dios", decía la diseñadora que decidió tomar el control de la situación para decepción de su marido.

Victoria decidió coger las riendas y situar al entrañable elfo junto a otros amigos: otras dos criaturas del bosque que descansan a los piés del tobogán y al hada de los dientes, que descansa sobre una planta con una nota dirigida a Harper, que espera su regalo después de haber perdido uno de sus dientes de leche. Esta jugada no ha gustado nada a David, que mostraba su indignación con un contundente mensaje: "No puedo creer lo que ha pasado. Todo mi duro trabajo ha sido arrebatado por Victoria Beckham. Lo hago yo todo, me voy a lavar los dientes y cuando me meto en Instagram esto es lo que me encuentro. Empieza el juego". No sabemos si el exfutbolista preparará su contraataque, pero de momento la diseñadora muestra orgullosa su obra y explica como el elfo ha hecho nuevos amigos mientras el hada dejaba sus cristales mágicos en el suelo

Ambas tradiciones -la del elfo y la del hada de los dientes- tienen su orígen en la cultura anglosajona, pero algunos rostros conocidos de nuestro país también cuentan con la ayuda del pequeño duende para que los niños se porten bien. Sara Carbonero le llama Tommy y este sábado anunciaba su regreso a casa por Navidad. También Elena Tablada, que espera su primer hijo con Javier Ungría, también tiene como aliado al pequeño Elfo.

