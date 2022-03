Sara Carbonero anuncia el regreso a casa de un clásico en sus navidades

Se llama Tommy y es un viejo amigo de la familia Casillas Carbonero, además de un aliado incondicional para Iker y Sara que necesitan ayuda extra para lograr que los niños se porten bien durante las fiestas navideñas. Hace dos años que la periodista deportiva explicó el secreto del buen comportamiento de sus hijos, Martín y Lucas, y el responsable, en buena parte, es este simpático elfo que desde entonces no ha fallado ninguna Navidad. Este año, Sara ha anunciado a todos que Tommy ya ha regresado a casa para llevar a cabo su tarea con diligencia.

VER GALERÍA

"Mirad quien ha vuelto", escribía la presentadora junto a una fotografía de la pequeña criatura del bosque, con cara de pillo, haciendo de las suyas. Parece que ha aprovechado para tomar un tentempié a su llegada al hogar de Sara Carbonero e Iker Casillas ya que le pillaron in fraganti con una galleta a medio comer entre manos. Con mucho sentido del humor, la familia retoma esta divertida tradición navideña plasmada en el libro The elf on the shelf, una obra plagada de ilustraciones en el que, en forma de verso, relata cómo Papá Noel se entera de quién es travieso y quién se porta bien.

Según esta historia, el duende llega a las casas al comienzo de las fiestas o cuando se pone el árbol de Navidad y su misión es informar cada día a Papá Noel sobre el comportamiento de los niños. Para ello, se esconde en los lugares más recónditos a observar y cada noche aprovecha para hacer alguna trastada y siempre se cambia de lugar. Por eso, Sara explicaba que por la mañana lo primero que hacen sus hijos al despertar es buscar a Tommy, a quien bautizaron así en honor a un amigo muy querido de la familia. Otras 'celebrities', nacionales e internacionales, se han apuntado también a esta tradición norteamericana, entre ellos David Beckham o Elena Tablada, que se encuentra esperando su primer hijo con Javier Ungría.

VER GALERÍA

Con la llegada del Elfo Tommy, Sara e Iker inauguran unas navidades con las que esperan acabar con muy buen sabor de boca un año muy complicado para ellos. La presentadora ha tenido que hacer frente a un cáncer en el ovario, cuyo tratamiento ha concluido con éxito y el futbolista sufrió en mayo un infarto de miocardio del que, afortunadamente, también se recupera favorablemente. La pareja afronta ahora un nuevo año con el mismo optimismo con el que han conseguido superar las adversidades y lleno de proyectos e ilusión.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.