Así imaginamos el vestido de novia de Nicola Peltz, su secreto mejor guardado

Quedan menos de 24 horas para que Nicola Petlz y Brooklyn Beckham se den el 'sí quiero' en el enlace multimillonario de 2022, un despliegue de glamour que tendrá lugar a lo largo de un fin de semana en la espectacular mansión de la familia de la actriz en Florida. Si bien la hija del empresario e inversor Nelson Peltz y el hijo mayor de Victoria y David Beckham no han sido tímidos en lo que respecta a desvelar detalles de su próximo enlace, todavía queda un gran secreto por descrubrir: el vestido de la novia. ¿Irá moderna o clásica? ¿Minimalista o princesa de cuento? Quizá es posible dar con la respuesta antes del gran día.

El misterio detrás del look nupcial de Nicola

En 2020, recién anunciado el compromiso, una fuente aseguró al diario The Sun que, inicialmente, la novia tenía pensado lucir un diseño del libanés Elie Saab, maestro de la alta costura, en su boda con Brooklyn Beckham, pero que había cambiado de opinión a raíz de la insistencia de Victoria en confeccionar el vestido. Posteriormente, ella misma desmintió que su suegra fuera artífice del esperado look nupcial, a cargo finalmente de Valentino. “Hemos estado en Roma dos veces, observando a todos en el atelier, son tan talentosos”, comentó en una entrevista a CR Fashion Book en noviembre.

No obstante, todavía hay lugar para una creación de Victoria Beckham en el repertorio de moda nupcial de la actriz, ya que no se limitará a un único vestido esa noche. Está confirmado que veremos varios cambios exprés de vestido, entre los que podría figurar un diseño de la ex Spice Girl. No extrañaría, en vista de la excelente relación que ambas mantienen.

Vestidos de princesa y fascinación por el encaje: así han lucido otras 'novias Valentino'

Podríamos encontrar la clave en otros vestidos nupciales de la firma italiana llevados por royals y famosas en su gran día. El sello ahora liderado por el diseñador Pierpaolo Piccioli. Sibilla de Luxemburgo, Marie-Chantal de Grecia, Tatiana Santo Domingo, Máxima de Países Bajos, Elisabetta Rosboch, Magdalena de Suecia y, recientemente, Anunciata de Liechtenstein... todas eligieron vestidos muy similares de Valentino para sus respectivos enlaces aristocráticos: en común, tienen una amplísima falda de princesa y bordados de encaje floral, en ocasiones presentes a su vez en las mangas largas o de corte francés.

Chiara Ferragni, Nicki Hilton y Claudia Schiffer también apostaron por estos detalles, demostrando que no se trata de un modelo reservado para mujeres de sangre azul, entonces puede que Nicola se haya dejado guiar por la silueta predilecta de la casa romana. Otras amigas de la firma, como Beatrice Borromeo y Marta Ortega, se decantaron en su lugar por ejemplares fluidos y bohemios, -lejanos del estilo de la rubia- aunque no faltó el encaje que mencionábamos antes, un sello característico de las creaciones nupciales de Valentino.

Looks de cine para una estrella

Es precisamente Valentino la marca detrás del impresionante posado de Nicola en la Gala MET de 2021, celebrada el pasado mes de septiembre. Bajo la temática de la idiosincrasia y la moda estadounidense, acudió a la fiesta de la mano de Brooklyn con un look coordinado que buscaba emular a una de las parejas más recordadas de nuestra infancia, Barbie y Ken. Cual muñeca de colección, la heredera atrapó todas las miradas con un bonito vestido rosa fucsia de falda amplia y cubierto de encaje, todas características comunes de los diseños de la firma. Por si fuera poco, lo complementó con potentes pendientes de diamantes en strass y unos dramáticos guantes de ópera satinados, dos accesorios tan llamativos como frecuentes en sus estilismos de gala.

Un par de guantes largos, su posible aliado de estilo

Al acabar el evento, Nicola se enfundó en un segundo look igual de glamouroso que evocaba a dos grandes divas del cine clásico con los mismos guantes satinados de ópera y un vestido ceñido de escote palabra de honor. Inmediatamente vienen a nuestra cabeza aquella mítica escena de Marilyn Monroe en Los caballeros las prefieren rubias (1956) o, si nos alejamos una década más, el estilismo femme fatale de la polémica Rita Hayworth encarnando a Gilda (1946).

A pesar de que este tándem entró en desuso en los años 60's para ceder sitio a otras siluetas más prácticas, ella continúa aludiendo a la estética old Hollywood cada vez que se presta la oportunidad. ¿Repetirá el día de su boda? Los guantes largos siguen siendo accesorios populares para vestidos de novia, graduación, galas muy formales o bailes de debutantes, pero esta tradición se ha desvirtuado incluso entre las mujeres de la realeza. A finales de diciembre de 2021, Peltz presumió nuevamente de este diseño de Valentino en el enlace de una íntima amiga, aunque con guantes de ópera negros, al tono con el resto del estilismo.

¿Se inspirará en el vestido de su madre?

En una entrevista publicada esta semana en la edición británica de la revista Vogue, la actriz reveló que su icono de estilo es nada más y nada menos que su propia madre, Claudia Heffner Peltz. La exmodelo llegó al altar en la década de los 80's con un vestido de románticas mangas abullonadas que poco tiene que ver con los diseños que lleva su hija mayor a día de hoy, así que sería toda una sorpresa si hace alguna referencia guiño al look nupcial de su madre. La familia es muy importante para ella, así que otra posibilidad es que lleve joyas heredadas de su abuela paterna (a quien llamaba cariñosamente Bunny), que falleció en enero y no pudo ser testigo que la unión.

Sin duda, el estilo de la intérprete se asemeja mucho más al que su suegra ostentaba cuando ella tenía su misma edad, con fuerte presencia de apliques o adornos, tops de tipo corsé y pantalones de tiro bajo. De hecho, para su enlace con David Beckham hace 23 años, Victoria lució un vestido de princesa acorsetado, firmado por Vera Wang, en seda de tono champán con una tiara de diamantes del diseñador irlandés Slim Barrett.

No es la primera vez que se viste de blanco

Con 19 años, Peltz había estrenado otros vestidos de novia, faltando aún cinco años para conocer al hijo mayor de los Beckham. Durante la gira propocional de la película Transformers: La era de la extinción, la protagonista escogió varios diseños en color blanco impoluto para pisar la alfombra roja, aunque muy distintos entre sí.

Mientras que en Alemania y en Japón lució dos ejemplares lisos muy minimalistas, con apenas alguna abertura en la espalda, en Shanghai cambió radicalmente de registro por este vestidazo estructurado con cola de encaje semitransparente y apliques de pétalos, una creación de alta costura de Giambattista Valli.

El diseño de novia al que hizo un guiño en su pedida

Un año más tarde, para asistir a la Gala MET de 2015, recurrió una vez más a un diseño de corte nupcial, aunque muy distinto a aquel primero. "Cuando entré en el atelier de Hugo Boss para mi prueba final, inmediatamente vi la forma del vestido y me quedé atónita. Es tan simple, pero la cantidad de trabajo detrás de esa simplicidad es increíble", comentó a la estadounidense Harper's Bazaar en su momento. ¿Acaso Nicola quiere recrear esta sensación en el día más importante de su vida? Un detalle puede indicar que sí: el vestido de su pedida, cortesía de Victoria Beckham, consta del mismo formato de profundo escote pico con falda de vuelo.

¿Qué sabemos de su estilista, Leslie Fremar?

Los maestros costureros de Valentino no son los únicos que han contribuido en la confección de su vestido nupcial, ya que en sus dos visitas a los talleres italianos la heredera ha contado con la compañía de 'su mejor amiga en el mundo', en sus propias palabras, y también dama de honor, la estilista Leslie Fremar. No todas las celebrities pueden presumir de tener un vínculo tan fuerte con su asesor de imagen, especialmente uno del nivel de Fremar, responsable de los looks de Demi Moore, Julianne Moore y Charlize Theron, entre otras conocidas actrices.

“Nicola confía en Leslie implícitamente y, aunque su vestido está siendo elaborado por Valentino, Leslie es la persona a la que recurrió para ayudarla con los accesorios y cómo se peinaría y maquillaría”, desveló una fuente al Daily Mail. Se especializa en el uso de complementos de alto impacto, tejidos metalizados y diseños con fantásticas caídas de tela en capas, colas de sirena, mangas voluminosas o volantes, todo ello partiendo de siluetas simples y sofisticadas sin rozar el maximalismo o el exceso de detalles.

Su look de belleza infalible

Nicola Peltz no suele innovar en lo que a maquillaje se refiere, pues generalmente se inclina hacia un acabado natural, el popular makeup no-makeup. Para eventos, aplica una misma fórmula sencilla y favorecedora que agranda su mirada por medio de un dramátrico delineado winged que parte del párpado inferior. Este truco sirve para crear un efecto lifting en los ojos, además de aportar sensación de profundidad. Dada su tez tan blanca, realza ligeramente los pólumos con colorete rosa y remata el maquillaje con unos sensuales labios nude de acabado glossy.

¡El veredicto final!

La camaleónica personalidad de la novia plantea alternativas tan dispares que es difícil esbozar un retrato de su posible look nupcial. Sin embargo, al contar con el apoyo de Valentino para este gran día, lo más seguro es que busque añadir al vestido -sea de teatral formato de princesa o de corte recto y minimalista- algún detalle artesanal o potente por medio usando encaje, bordados o apliques.

Al tratarse de una boda en la calurosa costa de Palm Beach, probablemente desechará las mangas largas (en caso celebrarse la ceremonia en exteriores) por un diseño menos tradicional, pero no por ello sensual. Las transparencias en dosis controladas, por ejemplo, podrían jugar un papel importante en su look. ¿Se vestirá de diva de Hollywood o revivirá su pedida con un diseño sencillo? En pocas horas, tendremos las respuestas a estas preguntas.