El sorprendente giro que Mia Regan ha dado al vestido de pedida de su 'cuñada' Nicola Peltz

La familia Beckham está tan unida que no es de extrañar que reciban a las nuevas incorporaciones con los brazos abiertos. Nos referimos, por supuesto, a Nicola Peltz y Mia Regan, las parejas de Brooklyn y Romeo. No solo han conseguido hacerse un hueco por su complicidad con el resto de hermanos, su pasión por la moda habría sido clave a la hora de ganarse la simpatía de Victoria. Tanto la estadounidense como la británica son grandes seguidoras de la trayectoria estilística de la diseñadora hasta el punto de que han llegado a convertirse en sus mejores modelos. ¿Cómo no vamos a recordar el vestido de la ex Spice Girl que dio la vuelta al mundo cuando su hijo mayor le pidió la mano a la actriz? Aquel modelo no solo se hizo viral, sino que ha vuelto a hacer acto de presencia esta semana, aunque de una forma completamente distinta.

Los gustos de las nuevas chicas Beckham parecían muy diferentes en cuanto a elegir ropa creada por Victoria. Nicola parece sentir especial predilección por diseños bohemios y románticos. Mia, por su parte, prefiere las prendas de inspiración vintage o de estilo working. Justo como las que ella misma modeló en una sesión de fotos para la firma, shooting que también se encargó de editar poniendo en práctica su característica creatividad en el arte digital. Sin embargo, la última publicación de la maniquí ha desvelado que ambas se enamoraron del mismo look, el vestido asimétrico amarillo de la pedida, obra que ha reciclado por segunda vez este año. Hasta ahora, la duda de si se trataba de la misma pieza nos acompañaba, pero ya hemos resuelto el misterio de por qué cuando Mia lo estrenó (a finales de verano) pasó desapercibido.

Del derecho y del revés

Los tirantes son regulables y se puede personalizar al máximo el diseño colocando los volantes sobre los hombros o dejándolos a modo de escote halter en cascada. Pero también se puede utilizar en dos sentidos, ya que funciona tanto con el escote asimétrico por delante como del revés, con la espalda colocada como corte fontal, lo que hizo la británica. De ahí que pareciera que la modelo jugaba al despiste en agosto, sin embargo con su ultima foto queda claro que se trata de la personalísima forma que ha tenido de jugar con la creación de Victoria. Algo que o bien podría deberse simplemente a que le gusta más como queda o bien su forma de evitar imitar cómo lo lució Nicola Peltz cuando Brooklyn le hizo la gran pregunta.

¿Un vestido compartido?

El vaporoso vestido de seda, que pertenecía a la colección primaveral de 2020 y costaba 1.489 euros, está agotadísimo en la web, aunque algunas tiendas multimarca todavía tienen tallas del modelo, por lo que las fans de las chicas Beckham pueden hacerse con él. Otro pregunta que todavía nos quedaría sin respuesta sería la de si Mia ha lucido el diseño que pertenece a Nicola, en cuyo caso ya estarían prestándose ropa como unas hermanas cualquiera, o si ambas se han enamorado del mismo diseño y lo han incluido en sus respectivos armarios. Algo que tampoco nos sorprendería, a fin de cuentas, es un modelo muy versátil, sobre todo con el truco de lucirlo tanto del derecho como del revés.