¡Como hermanas! Las novias de Brooklyn y Romeo Beckham podrían estar compartiendo armario

Hace un mes, Brooklyn Beckham nos daba la noticia del verano. Había dado el paso y se había prometido con Nicola Peltz. Aquella foto de ambos con la que revelaron que se darían el 'sí, quiero', dio la vuelta al mundo, al igual que el estilismo que llevó la actriz para la ocasión. Y es que, la que se ha convertido en la mejor embajadora de su suegra, Victoria Beckham (quien podría diseñar su vestido de novia), llevó un look de su firma. No solo la futura mujer del mayor de los Beckham, también Mia Regan, la novia de Romeo, puede presumir de ser la nueva modelo favorita de la británica al haber protagonizado y editado la campaña de su nueva colección Otoño-invierno. Con semejante amor por la moda, la relación entre ellas no podría ser mejor, lo que dejan claro en sus perfiles regalándose 'me gusta' continuamente. Pero parece que su conexión habría llegado a un nuevo nivel solo comparable al de auténticas hermanas, ya que tenemos la prueba de que podrían estar compartiendo armario.

Las nuevas modelos de Victoria Beckham son... ¡las novias de sus hijos!

Fue este domingo cuando Nicola compartió una imagen que resumía a la perfección la estación tal y como ella misma aclaró en el título. "He vivido en este vestido todo el verano", admitía la intérprete en la captura hecha, como no podía ser de otra manera, por Brooklyn, su fotógrafo particular. Y es que no solo lo tiene en amarillo claro, también se hizo con el modelo marrón, una estrategia que compartiría con la reina Letizia. La vaporosa pieza con volantes rápidamente nos recordó a otro muy similar que había llevado un mes antes, concretamente en la foto con la que dieron a conocer su compromiso. Sin embargo, su look estival tiene ciertas diferencias con el que llevaba cuando se comprometió, aquel firmado por Victoria Beckham.

El corte simétrico y el escote halter con tirantes espagueti -que se anuda detrás del cuello- eran las características que distinguían el estreno de la actriz. Precisamente, estas dos cualidades son las que hemos encontrado en la última publicación de Romeo Beckham, donde aparece posando con su novia. Tampoco él duda en compartir con sus seguidores algunos de los momentos más tiernos con su pareja. De ahí que, en su último selfie, hayamos descubierto la coincidencia de estilo que uniría a Nicola y Mia. Aunque el autorretrato solo llega hasta los hombros, es más que suficiente para ver que el diseño que lleva la maniquí británica es el mismo que tiene su futura cuñada.

Los finísimos tirantes y el volante frontal no dejan lugar a dudas. Las nueras de Victoria Beckham se han enamorado del mismo vestido. Sin embargo, no está claro si ambas se habrían hecho con el modelo, cada una por su cuenta, o si, por el contrario, se trataría de un préstamo. Lo que queda claro es que, dentro de que tienen estilos muy distintos, ambas comparten el gusto por ese diseño en concreto. Y, teniendo en cuenta que se llevan de maravilla, no nos extrañaría nada que se lo hubieran dejado como Kourtney y Kendall o Bella y Gigi, otras célebres hermanas que comparten armario.