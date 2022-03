¿Diseñará Victoria Beckham el vestido de novia de Nicola Peltz, su futura nuera?

El pasado mes de julio Brooklyn Beckham, el mayor de los hijos de David y Victoria, se comprometió con su novia, Nicola Peltz. Una información que confirmaron desde sus redes sociales con una bonita imagen que también compartió su madre. "No podríamos estar más felices de que Brooklyn y Nicola se casen. Os deseamos mucho amor y toda una vida de felicidad 🙏🏻 Os queremos mucho", escribía la diseñadora. En la instantánea, tomada por Harper, la pequeña del clan, se podía apreciar el maravilloso anillo de compromiso en el dedo anular de Nicola, una joya que guarda muchas similitudes con algunos de los diseños que forman parte del joyero de Victoria. De la futura boda no hay demasiada información. De momento ha trascendido que, probablemente, haya dos celebraciones, una fiesta en Florida y otra en Gran Bretaña. Pero una de las preguntas más repetidas es quién diseñará el vestido de la novia.

Aunque todavía no hay una confirmación oficial por ninguno de los implicados, el medio Page Six aseguraba en uno de sus artículos que Victoria será la encargada de crear el vestido de novia de su nuera. Una información que, según explicaban, revelaba una fuente a The Sun. Esa fuente explicaba al medio británico que Victoria le había propuesto a Nicole hacerle el vestido y ella había aceptado, cambiando así su idea inicial de que el diseño de su gran día fuera una prenda de alta costura de Elie Saab. Para comprobar si esta información es o no verdadera habrá que esperar al gran día o a que Nicola, Brooklyn o Victoria se pronuncien al respecto. Lo que sí parece claro es que, desde que anunciaron su compromiso, Nicola se ha convertido en la mayor embajadora de su futura suegra. Y es que, aunque antes de dar un paso en su relación la habíamos visto con más de un diseño de la creadora, sus prendas se han convertido en una constante dentro de sus looks.

Victoria Beckham y el mundo nupcial

Aunque el nombre de Victoria Beckham sonaba entre las apuestas de diseñadores que podrían vestir a Meghan Markle el día de su boda, no tuvimos la oportunidad de ver su creación. Sin embargo, 2019 supuso un paso más para Victoria en el terreno bridal. La creativa dedicó un espacio de su página web, bautizado como Bridal Edit, a una selección de prendas sencillas que bien podrían valer para una novia moderna. Proponía tres vestidos y un traje de chaqueta de cortes limpios que se adaptaban con suavidad a la silueta y buscaban potenciar el cuerpo femenino. Una sección que ya ha desaparecido de su web pero da pistas sobre los gustos, en el terreno nupcial, de la creativa.

Si finalmente es Victoria la encargada de imaginar el vestido de Nicola, esta creación poco tendrá que ver con el look nupcial que la diseñadora llevó en su boda con David Beckham en 1999. La ex Spice Girl optó entonces por un vestido marfil, strapless, de Vera Wang con la falda estructurada y llena de volumen. Una prenda que dista mucho del estilo sencillo y depurado que ha mostrado en sus últimas colecciones.

Haz click para ver ‘El Armario de Victoria Beckham’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!