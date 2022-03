Todos los detalles sobre el anillo de compromiso de Nicola Peltz, novia de Brooklyn Beckham

Cada vez es más habitual que celebrities de todo el mundo utilicen sus redes sociales para compartir algunos detalles de su vida privada o hacer comunicados a sus seguidores. Y los Beckham no son una excepción. El pasado fin de semana corría la noticia de que Brooklyn, el mayor de los hijos de la pareja, se había comprometido con su novia, Nicola Peltz, con la que habría empezado a salir el pasado mes de noviembre. Una información que, pocas horas después, confirmaron ellos mismos con una bonita imagen que también compartió Victoria Beckham. "No podríamos estar más felices de que Brooklyn y Nicola se casen. Os deseamos mucho amor y toda una vida de felicidad 🙏🏻 Os queremos mucho", escribía la diseñadora. Una instantánea tomada por Harper, la pequeña del clan, en la que se ve también el maravilloso anillo de compromiso en el dedo anular de Nicola.

Aunque en la imagen la joya no se ve tan bien como nos gustaría, no es complicado apreciar que se trata de un anillo tipo solitario de gran tamaño. La pieza central es un diamante de corte esmeralda y está rodeado por una estrecha banda de pavé de diamantes. Según datos recogidos por el medio estadounidense Page Six, esta pieza tendría un precio que, dependiendo de los quilates de la piedra central, rondaría los 280.000 euros.

Gemma Corral Cordonié, Directora de Subastas de Joyas Antiguas y Modernas de Ansorena, explica a HOLA.com que este anillo es una pieza realmente excepcional. "No se ve muy bien en la foto pero, aproximadamente, podría tener 10 quilates. Puede ser una talla esmeralda o una talla Asscher, creada en 1902 por un diamantero judío en Nueva York, que estuvo muy de moda en los años 20. Es una versión de la talla esmeralda pero con 72 facetas, lo que hace que sea un trabajo excepcional. En cualquier caso es una pieza clásica, muy demandada en países anglosajones –aunque también en España– y, desde luego, es un éxito seguro".

Todavía no han trascendido el nombre de la joyería encargada de confeccionar la joya, ni si se trata de una pieza de catálogo o un anillo creado en exclusiva para Nicola. Lo que sí es posible asegurar es que Brooklyn se ha decantado por un diseño atemporal, que estiliza especialmente las manos, similar a los que ya lucieron en su día Grace Kelly y Elizabeth Taylor o, más recientemente, Jennifer Lopez y Beyoncé. También su madre, Victoria, cuenta con alguna joya similar en su particular colección de anillos de compromiso. Y es que la diseñadora tiene 14 que, a lo largo de su matrimonio, le ha ido regalando David. Son quizá el tercero de ellos –un llamativo diamante talla esmeralda con baguettes cónicas a los lados– y el sexto –también con corte esmeralda, pero con tres bandas de oro amarillo– los que más similitudes guardan con el de su futura nuera.

Anillos llenos de historia

Según un estudio elaborado por la firma de joyería Tiffany & Co., una mujer mira su anillo de compromiso cerca de un millón de veces a lo largo de su vida. Una cifra muy significativa que hace que la elección de esta joya sea más compleja de lo que algunos habrían imaginado. Pero la pieza perfecta existe. "Nosotros preguntamos cómo es la persona que va a recibir la joya: sus gustos, estilo… Hay que saber cuáles son las preguntas adecuadas, y con esto, nuestros expertos son capaces de dar con la joya perfecta para cada persona", nos explicaba Gabriel Suarez, Director Creativo de la firma de joyería Suarez. Y aunque el clásico solitario de diamantes con talla brillante es el más buscado, también son validas otras opciones. ¿Por qué diamantes? Fácil. Se trata de una piedra única, llena de significado, que simboliza lo eterno. Una romántica representación del futuro que está por venir.

Sin embargo, la talla es cuestión de gustos y épocas. Aunque en la actualidad la talla brillante sea la más demandada porque, según Jonathan González, CEO de David Locco, "es la que mejor refleja la luz", en otros momentos de la historia ha cedido protagonismo a diferentes cortes. La talla esmeralda –que debe su nombre al ser el corte más habitual que reciben estas piedras– tiene una llamativa forma rectangular, sus esquinas están truncadas y cuenta con, aproximadamente, 50 facetas. Un motivo, su geometría, que llevó a convertirla en una de las opciones preferidas durante los años 20 y buena parte de los 30, con el Art Decó. Los patrones estilizados, geométricos y muy simétricos que convivían en este arte, se imprimieron también en la joyería. El resultado fueron piezas con un estilo muy marcado y llenas de elegancia.

