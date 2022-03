Elegir el anillo de compromiso perfecto es fácil gracias a estos consejos de experto No solo los gustos y la personalidad de la novia deben influir en esta decisión

Según un estudio elaborado por la firma de joyería Tiffany & Co., una mujer mira su anillo de compromiso cerca de un millón de veces a lo largo de su vida. Una cifra muy significativa que hace que la elección de esta joya sea más compleja de lo que algunos habrían imaginado. Pero, ¿cómo es esa pieza perfecta, capaz de enamorar? Los expertos aseguran que existe el anillo ideal para cada mujer. Una joya que, como su vestido de novia, se adapte a sus gustos y a su personalidad y, en cierto modo, represente todo lo que es ella. "Nosotros preguntamos cómo es la persona que va a recibir la joya: sus gustos, estilo… Hay que saber cuáles son las preguntas adecuadas, y con esto, nuestros expertos son capaces de dar con la joya perfecta para cada persona", explica Gabriel Suarez, Director Creativo de la firma de joyería Suarez. "Da lo mismo la cantidad de diamantes, el anillo que haga que tus pupilas se dilaten al instante, esa es la pieza perfecta", apunta Jonathan González CEO de David Locco, una firma de diamantes ecológicos.

En mundo de la joyería nupcial también existen tendencias. Las elecciones de las famosas para sus enlaces y sus compromisos suelen marcar, en cierto modo, las elecciones de las chicas que se casarán en los próximos meses. Cuando vimos el anillo que el príncipe Guillermo le regaló a Kate Middleton, el número de novias que optaron por solitarios con piedras azules, crecieron. Incluso ahora, casi 10 años después de anunciar su enlace, estos diseños, en los que el zafiro azul es el protagonista, están presentes en casi todas las colecciones. "Las famosas, sin duda influyen en el consumidor a la hora de la elección, puesto que son prescriptoras y ofrecen esa certeza y seguridad en una pieza que, al fin y al cabo, es una inversión", indica Jonathan. Pero si hay un modelo que no falla, es el solitario más clásico. "En compromiso, oro blanco y diamantes suelen ser los más deseados. El diamante sigue siendo la piedra más especial que ellos buscan regalar para capturar ese momento único. El diamante representa eternidad", nos cuenta Gabriel. Jonathan añade que su resistencia –es la piedra más dura que se conoce–, símbolo de la durabilidad del matrimonio, también hace que sea una de las preferidas para el compromiso. "Por otro lado, podríamos decir que la talla brillante es siempre la más buscada, puesto que es la que mejor refleja la luz", apunta.

Qué hay que tener en cuenta al comprar un anillo de compromiso

Cada vez es más frecuente que los chicos acudan solos a comprar el anillo de compromiso de su novia. Una joya que antes solían adquirir bajo el consejo de una mujer cercana a la familia. Además, muchos ya tienen una idea más o menos clara de lo que buscan gracia a las investigaciones que han hecho a través de Internet y las redes sociales. Sin embargo, cuando se va a elegir una pieza de este tipo, es importante no solo que sea bonita, también que reúna una serie de estándares de calidad. "Lo fundamental es la calidad, que se define por el corte, el color y la pureza de los diamantes. En Suarez solo trabajamos con los diamantes mejor tallados: los clasificados como Excellent y Very Good; con los mejores colores, desde la D hasta la H; y con una pureza muy alta que varía desde IF (sin inclusiones) hasta SI1 (pequeñas inclusiones imperceptibles). El tamaño y la talla dependen de los gustos de cada mujer", nos cuenta Gabriel.

Pero no solo la calidad es importante. También es esencial saber que, en los últimos años, las chicas apuestan por piezas de joyería que, aunque especiales y llenas de significado, puedan llevar en su día a día. Una tendencia que Jonathan parece tener claro. "La idea es que sea una joya que realce el look el día más importante de su vida, pero que se pueda llevar en el máximo de ocasiones posibles". Gabriel, va un paso más allá y nos explica que "en los últimos años, en Suarez hemos trabajado para conectar la joyería con el mayor número de personas, transformando la idea de "una joya para una ocasión especial" en "joyas amuletos que cuentan historias y conectan con una nueva mujer". Este nuevo perfil quiere disfrutar de sus amuletos en su día a día y, por eso, transmitimos lo que nos inspira y emociona a través de nuevas joyas con un gran storyloving detrás".

Anillos a medida, la opción de las parejas más creativas

Cada vez es más común que las novias opten por un vestido a medida para su gran día. Los motivos detrás de esta elección son muchos, pero casi todos suelen estar relacionados con la búsqueda de un diseño que encaje al cien por cien con su personalidad. Una tendencia que también se traslada hasta los anillos de compromiso. Las joyas que ofrecen desde David Locco, por ejemplo, son ideales para aquellas parejas que además de cuidar su relación, sienten un deseo especial de hacer lo propio con el medio ambiente. "Nuestros diamantes creados en laboratorios son ecológicos y sostenibles. Es una tendencia mundial, en EEUU las principales actrices se han sumado a los diamantes creados en laboratorio, también ayuda que uno de los precursores en ese país fuese Leonardo Di Caprio", nos explica el CEO de la firma.

Gabriel, por su parte, nos explica que en Suarez cuentan con el servicio Sur Mesure de joyería a medida en el que es posible hacer realidad una pieza totalmente única. "No hay nada más emocionante para nosotros que la creación de una joya a medida. Todo comienza cuando nuestros diseñadores y equipos de venta se reúnen con la persona para conocerla mejor, así como la joya que busca, sus gustos, su personalidad… Desde el primer momento se crea un vínculo muy especial. A partir de aquí, el equipo creativo se pone a trabajar en los diseños y comienza a dar forma a las primeras ideas. En una segunda reunión, se enseñan varios bocetos dibujados a mano entre los que se elige la que será la pieza final. El proceso completo suele durar un mínimo de dos meses, aunque en ocasiones puede dilatarse hasta medio año". Aunque el precio de estas piezas varía en función de los materiales empleados y la complejidad del diseño, lo cierto es que hay opciones a partir de 3.000 euros.

La importancia de las joyas en un look nupcial

Casi ninguna novia renuncia a llevar su anillo de compromiso en el gran día, pero la mayoría completa su look nupcial con más joyas. Gracias a los que hemos podido comprobar en las redes sociales y las repuestas de muchas de nuestras novias virales, es posible llegar a la conclusión de que, aunque muchas prescinden de gargantillas o pulseras, los pendientes nunca faltan en el gran día. También son muchas las que aprovechan este momento para lucir piezas familiares, con una fuerte carga emotiva, o joyas que pare ellas tienen un significado muy especial. "Desde mi punto de vista es lo más importante. Es el broche final al look que la novia ha elegido pero, además, es el único complemento que, terminado el acontecimiento, la novia seguirá llevando puesto, perdurando para siempre como un recordatorio de ese día", apunta Jonathan. Además, continúa Gabriel, "tienen una carga simbólica muy importante y en muchas ocasiones se reciben a modo de regalo e incluso herencia familiar para ese momento especial e inolvidable, y formarán parte de la vida de la novia para siempre".