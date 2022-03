Los looks que Victoria Beckham llevaría si se volviera a casar en 2020 Tal y como muestra en su colección, la diseñadora respeta la tradición del blanco pero sigue apostando por la modernidad y las novias poco convencionales

Desde que Victoria Beckham comenzó su andadura el mundo de la moda, hace ya once años, ha ido puliendo su estilo hasta convertirse en todo un referente. Y en una de las diseñadoras más aclamadas del sector. Sus propuestas, de líneas sencillas y minimalistas, son fáciles de llevar, buscan favorecer a la mayoría de siluetas y convencen a mujeres con personalidades tan diferentes como las de Meghan Markle o la reina Letizia. Pero, ¿cómo sería un vestido de novia creado por la británica? Aunque su nombre se coló en la lista de apuestas de creadores que podrían vestir a la duquesa de Sussex el día de su enlace, no tuvimos la oportunidad de ver su creación. Aunque desde entonces, lo cierto es que Meghan la tiene muy en cuenta para su vestuario en actos oficiales. Sin embargo, 2019 supuso un paso más para Victoria en el terreno bridal. Bautizado como Bridal Edit, desde hace pocos meses la británica ha dado un paso más en el ámbito de las novias y tiene este espacio online en su tienda dedicado a las novias que buscan ser diferentes y modernas. Entre sus apuestas, hay tres looks muy significativos.

Las propuestas de la ex Spice Girl poco (o más bien nada) tienen que ver con el diseño que ella lució en su boda con David Beckham en 1999. La diseñadora optó enotnces por un vestido marfil, strapless, de Vera Wang con la falda estructurada y llena de volumen. Sin embargo, en esta pequeña muestra –en la que es posible encontrar cuatro vestidos, un traje de chaqueta y algunos complementos– que sugiere para las novias, la sencillez es la clave. Son, como explica en su tienda online, alternativas modernas para dar el 'sí, quiero', sin caer en el exceso.

Para conseguirlo, Victoria propone cuatro vestidos que bien podrían formar parte de sus últimas colecciones. Se trata de prendas de cortes limpios que se adaptan con suavidad a la silueta femenina y buscan potenciarla a través de cortes estratégicos. Así, mientras unos buscan la verticalidad con favorecedores escotes en 'V', otros juegan con las últimas tendencias, dejando los hombros al descubierto o simulando cierta desnudez gracias a las transparencias. Curiosamente, uno de sus looks recuerda al segundo vestido de novia de Meghan Markle, el mismo escote halter que la Duquesa popularizó y lleva causando sensación desde hace cuatro temporadas.

Pero si hay una pieza destacada en sus propuestas -esa que nunca falta en el vestidor de la diseñadora- es el traje de chaqueta. Un básico que, sea del tono que sea, siempre es fluido y con el pantalón ligeramente acampanado, o por lo menos ancho. Para las novias que se casan por lo civil, este 2020 Victoria propone una silueta minimalista y combinar esta prenda con un top lencero vainilla, con el que romper la monotonía del blanco y dar un toque de color al look. Algo que también traslada a los complementos. Y es que, en esta selección que bien podría valer para cualquier novia adicta a las sandalias metalizadas. ¿Por qué no sustituir el tradicional ramo de flores por este práctico accesorio?