La divertida confusión del rabino, el discurso de David Beckham... las anécdotas de la boda de Brooklyn Beckham

Cuántos momentos para el recuerdo deja una boda como la de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz: reconocidos invitados, escenarios de ensueño, divertidos despistes en el momento del sí y por supuesto todo el cariño de familia y amigos traducido en palabras. Los discursos que se escucharon en honor de los novios durante los tres días de celebraciones emocionaron a los asistentes y dejaron clara la buena relación que existe entre las dos familias que acaban de unir lazos. Fueron una buena muestra además del amor que existe entre los Beckham y sus hijos, que han compartido tantas experiencias, siempre muy unidos.

Durante la boda, David dirigió unas palabras a los novios explicando cómo ha sido la vida de su hijo, que tiene 23 años. Siempre ha estado muy apegado a los suyos dijo David, recordando cómo su nacimiento les convirtió a Victoria y a él en padres por primera vez, con todo lo que eso significa. Reconoció además con sus palabras el papel que Victoria ha tenido en la vida de su hijo, refiriéndose a ella como una madre fantástica. En la fiesta preboda del viernes, el futbolista no dejó pasar la oportunidad de confesar a Nelson Peltz lo contento que está con esta unión, demostrando la buena sintonía que les une. “Les queremos mucho, estamos emocionados de que sean parte de la familia” comentó.

El consejo de su cuñado

Los hermanos de Brooklyn, Romeo, de 19 años, y Cruz, de 17, ejercieron como padrinos del novio y manifestaron lo orgullosos que están de él por el hombre en el que se ha convertido. Sin duda un pensamiento que conmovió al novio. A él se refirió además uno de sus cuñados, Brad, que era el jefe de los best man (o lo que es lo mismo, de los amigos más cercanos del novio). “Bienvenido a la familia. Regla número uno: esposa feliz, vida feliz” aseguró con humor. El padre de la novia, el millonario inversor Nelson Peltz, aprovechó la ocasión para pedir a los invitados un esfuerzo solidario: en lugar de regalos les comentó si podían hacer una donación para ayudar a los refugiados de Ucrania.

Entre otros detalles que han transcendido está que se celebraron dos ritos (el judío a petición de la familia de la novia) para unirles en matrimonio, un momento en el que se produjo un inesperado error que pareció simpático a los novios: el rabino se refirió a Brooklyn como David, confundiéndole con su padre, un fallo que fue rápidamente subsanado y que el oficiante justificó en su gran afición al fútbol (así lo cuentan fuentes cercanas a Daily Mail). Después de la ceremonia, se trasladaron a la pista de baile para moverse al ritmo del rapero Snoop Dog y al son de las románticas letras de Marc Anthony, que regaló cuatro canciones a la pareja y que fue con su novia Nadia Ferreira a la ceremonia. La primera canción que bailaron los novios fue, tal y como informan las citadas fuentes, Can't Help Falling In Love With You, del inolvidable Elvis Presley.

La boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz reunió en Florida, en la impresionante mansión del millonario Nelson Peltz, a una selecta lista de invitados en la que estaban nombres como Eva Longoria, Gordon Ramsay y las ex Spice Girls, Mel B y Mel C. La pareja, que a partir de ahora será conocida como Peltz Beckham (el apellido de ella irá delante), ha compartido ya las primeras imágenes del enlace, en el que Nicola estaba guapísima con un vestido de Valentino. A estas han respondido David y Victoria Beckham dándole la bienvenida a la modelo a la familia.

