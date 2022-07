Los espectaculares 53 años de Jennifer Lopez, la nueva señora Affleck

Este 24 de julio no va a ser un cumpleaños como cualquier otro para Jennifer Lopez. ¿O deberíamos llamarla Jennifer Affleck? Lo cierto es que lo primero que hizo al casarse fue cambiar su apellido por el de su marido, pero después de tantos años con el Lopez cuesta mucho acostumbrarse. La del pasado 16 de julio es su cuarta boda, y ni Ojani Noah ni Chris Judd, ni tan siquiera Marc Anthony, lograron que Jen renunciara a su apellido de origen hispano, mucho más exótico en Estados Unidos que aquí. Parece que su amor por Ben Affleck no solo ha derribado las barreras del tiempo y ha demostrado ser paciente, como reconoce la cantante, sino que merece un guiño extra que demuestre al mundo lo importantes que son el uno para el otro. Los detalles del enlace que vamos conociendo no hacen sino afianzar esa sensación de que los cuentos de hadas, a veces, se hacen realidad.

Soltera desde los 41

Cuando JLo adquirió fama mundial ya arrastraba un divorcio, el de Ojani Noa. Se casaron en 1997, cuando la artista ya había rodado varias películas y su carrera como cantante estaba a punto de despegar con el álbum On the 6, y se separaron quince meses después. Tres años más tarde se unió a Chris Judd, uno de sus bailarines, y el matrimonio duró también poco más de un año. A efectos legales, porque antes de la firma que lo disolvía ella ya estaba viviendo la primera parte de su romance con su actual esposo. Tras la ruptura del compromiso con Ben corrió a los brazos de Marc Anthony, su, hasta ahora, último marido. Se separaron en junio de 2011, poco antes del 42 cumpleaños de Jennifer, quien no había vuelto a celebrar uno como casada (hasta ahora, claro), aunque estuvo a punto de lograrlo junto a Alex Rodriguez, quien recuerda con afecto el tiempo pasado junto a su ex.

Una casa llena de hijos

Pero este nuevo cumpleaños trae otras novedades. Por una parte, nunca la habíamos visto tan enamorada si exceptuamos su anterior etapa junto a Ben. Es como si hubiera renacido, como si volviera de repente a la treintena, cuando se conocieron y se enamoraron como dos adolescentes. El ingreso de Jennifer en los 53 y su recién estrenado estado civil traen, de nuevo, una familia numerosa correteando por el nuevo hogar en Beverly Hills: a los mellizos de ella, Max y Emme, se unirán, durante los periodos que le corresponden a Ben, Violet, Samuel y Seraphina. Las edades de todos ellos (14 los de JLo, 16, 13 y 10 los de Affleck) son muy cercanas, por lo que es fácil que la complicidad y amistad entre ellos se afiance.

Nuevos proyectos en marcha

Pero la vida profesional no para, y aunque JLo esté viviendo sus días más felices eso no impide que se implique en sus numerosos proyectos. Por una parte, tiene cuatro producciones audiovisuales en proceso (en todas ellas participa como protagonista y productora); por otra, está promocionando novedades en su línea de belleza que salen a la venta coincidiendo con su cumpleaños. Además lo que está ya planificándose es una segunda boda en la que reunirán a sus seres más queridos.

No sabemos aún qué sorpresas le aguardan a la cumpleañera en su día, pero seguro que nadie, ni ella misma, habría apostado por que, 18 años después de separarse de su hoy marido, volverían a compartir techo, amor y hasta vida de casados sumando cinco hijos. Y ese es, sin duda, el mejor regalo que podrían hacerle.