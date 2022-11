Jennifer Lopez reaparece con un look navideño de princesa y anuncia una de las noticias más esperadas

Hace días que los fans de Jennifer Lopez se preguntan dónde ha estado durante el último mes: tras su asistencia al desfile de Ralph Lauren en California el pasado octubre, la cantante se ha mantenido alejada de las cámaras, pero también de las redes sociales. Y es que recientemente nos sorprendía eliminando todo el contenido de su cuenta, algo que hizo sospechar a sus seguidores. Sin embargo el misterio ha durado poco: anoche pudimos ver a la artista junto a Ben Affleck en Nueva York, donde vieron el musical The Music Man. Una cita para la que JLo escogió, como suele ser habitual, un conjunto que no pasó desapercibido... y de paso desveló el porqué de su ausencia.

Fiel a sus atrevidas elecciones, la del Bronx sorprendía con una original combinación que se adapta perfectamente a la próxima temporada festiva. Lo apostó todo al negro con un grueso jersey de punto firmado por Ralph Lauren, una pieza con el clásico estampado escocés Fair Isle que durante los años 20 puso de moda el príncipe Eduardo VIII, y que cada Navidad regresa a las tendencias. La intérprete quiso darle un toque moderno agregándole un cinturón ancho y combinándolo con una vaporosa falda de tul con aberturas de estilo princesa, que conjuntó con sus ya inseparables zapatos de altísima plataforma.

Tan solo unos momentos antes de su reaparicón, la protagonista de Cásate conmigo ponía fin a todas las dudas que había suscitado su drástica desaparición en redes sociales, confirmando lo que algunos intuían: ¡está a punto de lanzar un nuevo álbum! ¿Estrategia de marketing o ganas de empezar de cero? El caso es que con su ausencia digital ha logrado captar sin duda el interés de todos, especialmente tras la publicación con la que ha anunciado su nuevo disco: un vídeo en el que podemos ver cómo la Jennifer Lopez de hace 20 años se transforma en la que es ahora.

Sabemos que se llamará This is me... Now, un título cargado de significado. Y es que este nuevo trabajo parece rendir homenaje a This is me... Then, el disco que la cantante publicó en 2002. Estará formado por 13 nuevas canciones que podremos escuchar el próximo año, aunque aún no sabemos la fecha exacta. Ha admitido que se trata de un proyecto muy personal y diferente a los que ha producido anteriormente, algo que hace crecer aún más las expectativas, que ya de por sí son altas, pues recordemos que la última vez que lanzó un álbum íntegro fue en 2014.