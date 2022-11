Jennifer Lopez habla de cómo se lleva con los hijos de Ben Affleck

Después de su boda espertacular en Georgia, de la que fuimos testigos gracias a su álbum de fotos, la vida continúa para el matrimonio por excelencia de 2022 en Hollywood. Jennifer Lopez y Ben Affleck disfrutan de su vida como recién casados y con una apretada agenda laboral, ella con su película Atlas y la preproducción de The Godmother, y él con seis títulos en cadena como actor The Flash y Aquaman, el último reino, entre otros, y otros cinco como productor, entre ellas la película Air Jordan, dirigida y que ha escrito junto a su amigo Matt Damon.

'Va muy bien hasta ahora'

De su nueva faceta como mujer recien casada Jennifer Lopez se ha sincerado en su última entrevista. La diva del Bronx y el ganador del Oscar por Argo siempre tuvieron muy presente en qué momento estaban de sus vidas cuando decidieron casarse. No solo ya eran dos estrellas en la cima de su carrera, sino también dos padres volcados en el cuidado de sus hijos, nacidos de sus anteriores matrimonios. El protagonista de Batman tiene tres Violet, de 16 años, Seraphina, de 13, y Samuel, de 10, de su union con Jennifer Garner, mientras que la diva del pop es madre de los mellizos Max y Emme, de 14 años, que comparte con Marc Anthony. Juntos han formado una numerosísima familia, que lejos de ser un obstáculo para ellos ha sido un motivo más de unión, ya que los adolescentes han congeniado a la perfección.

El matrimonio vive con sus cinco hijos en la mansión de la actriz y cantante tiene en Bel-Air, lo cual podría suponer un verdadero desafío para muchos padres, ya que todos ellos están en plena pubertad y adolescencia, sin embargo para Ben yJennifer no lo es, ya que se han convertido en aliados de sus hijos durante estas complejas etapas de sus vidas. En la entrevista JLo hace referencia a la crianza de sus hijos y los de Ben. "Tienen muchos sentimientos. Son adolescentes. Pero va muy bien hasta ahora", admite. " Lo que espero cultivar con nuestra familia es que sus hijos (los de Ben Affleck) vean que tienen una nueva aliada en mí".

En cuanto al papel de Ben con los mellizos Emme y Max, dice que espera que sus hijos le vean como alguien en quien confiar: “Mis hijos tienen un nuevo aliado en él, alguien que realmente los ama y se preocupa por ellos, pero que puede tener una perspectiva diferente y ayudarme a ver cosas que no puedo ver con mis hijos porque estoy emocionalmente tan atada a ellos”.

Por supuesto, López está criando niños con muchos más privilegios de los que ella disfrutaba a esa edad, pero espera y desea que la educación que les está trasmitiendo les permita mantenerse con los pies en la tierra. "Es difícil, a su manera, cuando no tienes que luchar por las cosas, porque entonces no aprendes a ser una luchadora’, señala. "Yo tenía que aprender a luchar. Yo quería darles una vida que no tenían… quería que lograran desarrollar esa mentalidad de supervivencia".

Lopez ha tenido que aprender a ser más paciente con sus hijos, pero al mismo tiempo, que sigan viendo que tiene cierta autoridad sobre ellos. Las claves son mantener la calma, no levantar la voz y no batallar con sus hijos cuando se rebelan. "Realmente quería encontrar una mejor manera que tener que imponer el miedo en ellos. Es como, puedo mantener un límite con vosotros, pero también ser su aliada. Ese es el equilibrio, donde te respetan lo suficiente porque actúas de una manera que ellos puedan admirar. Es lo que siento que quiero hacer porque cuando era joven eso no era lo que veía". Guadalupe Rodríguez fue una madre joven, divertida, pero dura. “La respetábamos, pero también la temíamos”, recuerda. "Ella hizo lo que necesitaba para mantenernos a raya”. Eran otros tiempos.