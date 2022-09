Jennifer Lopez, irreconocible en el set, recibe la visita de Ben Affleck y su hija

Un mes después de su romántica boda en Georgia, y tras regresar de su idílica luna de miel en Italia, Ben Affleck y Jennifer Lopez han vuelto de lleno al trabajo. La actriz y cantante neoyorquina rueda el thriller de ciencia ficción Atlas en Los Ángeles, mientras que el actor culmina el filme que ha rodado junto a su amigo Matt Damon y ha concluido su participación en la secuela de Aquaman y The Flash. Entre rodaje y rodaje, Jennifer fue sorprendida con la grata visita de su marido, Ben Affleck, y su hija Emme en el set de grabación. Nada más verles, la protagonista del filme decidió tomarse un descanso para disfrutar de un tiempo junto a su familia.

Con una imagen muy distinta a la que estamos acostumbrados, la diva del Bronx aparece en las fotografías con una media melena morena, ondulada y más corta de lo habitual caminando junto a su hija Emme, de 14 años, que al estar en plena adolesdencia continúa definiendo su estilo, experimentando con su pelo y esta vez lucía un mechón blanco en mitad del cabello. La estrella, de 53 años, luce una vestimenta informel de camisa negra y pantalones ajustados del mismo color, mientras que su marido viste completamente de blanco mientras conversa por el móvil a su llegada al rodaje.

Lopez es la estrella de Atlas, un thriller dirigido por Brad Peyton para Netflix que no solo protagoniza sino que también produce. La cinta ambientada en el futuro trata una mujer que deberá luchar contra un soldado con inteligencia artificial que considera que la única forma de acabar con la guerra es poner fin a la humanidad. Pero lo que no se espera es encontrarse con esta mujer que hará todo lo posible por impedírselo.

Este proyecto se une a otros que Jennifer ha acordado con Netflix. The Mother, del director Niki Caro, junto a Gael García Bernal, Joseph Fiennes, Paul Raci y Omari Hardwick; Shotgun Wedding, junto a Josh Duhamel y Sonia Braga, que se encuentra en posproducción y se espera que se estrene este año; y La Madrina, en la que dará vida a la líder del Cartel de Medellín Griselda Blanco, una de las mayores narcotraficantes de Colombia.

Ben Affleck, por su parte, está inmerso en la postproducción de la película junto a su amigo Matt Damon, con quien logró un Oscar por El indomable Will Hunting, sobre la cruzada de la firma Nke para conseguir un contrato con MIchael Jordan. Tiene pendiente el estreno de Aquaman and the Lost Kingdom, The Flash e Hypnotic, y está inmerso en la producción de las películas Keeper of the Lost Cities, la saga de fantasía basada en los libros de Shannon Messenger, la tv-movie Thrist, Witness for the Prosecution y Apostle Paul.