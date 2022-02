Divertidos y con talento: así son Max y Emme, los mellizos de Jennifer Lopez que cumplen 14 años

Loading the player...

Jennifer Lopez ha celebrado un día muy importante par ella. "Mis bebés, mis rayos de sol, mis amores. Feliz cumpleaños para mis dos cocos #MaxyLulu. Me habéis enseñado el verdadero significado de la vida y me habéis cambiado para siempre de la forma más increíble", ha comentado la artista en el día que sus mellizos Max y Emme han soplado 14 velas. Los hijos de JLO y Marc Anthony se han convertido en unos adolescentes de lo más divertidos, activos y simpáticos. Además, han heredado su talento musical, tal y como han demostrado en varias ocasiones. Dale al play y no te lo pierdas.

-Jennifer Lopez y Ben Affleck, como dos adolescentes en Nueva York entre risas y besos de película

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.