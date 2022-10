¡Cómo un galán de época! Ben Affleck, presume de coche clásico

Dentro y fuera de la pantalla a Ben Affleck le gusta estar a los mandos y más si se trata de los de un espectacular coche. Este martes, se ha podido ver al popular actor por las calles de Los Ángeles con un bonito Rolls-Royce Phantom, propiedad de su esposa Jennifer Lopez. Se trata de uno de los modelos más sofisticados de la marca, su precio ronda los 478.361 euros, y se caracteriza por tener una gran amplitud, comodidad y alcanzar altas velocidades en pocos minutos.

VER GALERÍA

En esta ocasión, lejos de la adrenalina que puede proporcionar pilotar un vehículo de estas características, la estrella de Armageddon ha ocupado el asiento del conductor con el fin de recoger de la escuela a su hijo Samuel, que a sus 10 años comparte con su progenitor la pasión por el mundo del motor.

Hay que recordar que el benjamín de la casa fue este verano el protagonista inesperado de numerosos titulares por su particular accidente automovilístico, puesto que mientras que su padre y la actriz se encontraban un concesionario barajando varias opciones de compra, el muchacho puso en marcha un Lamborghini. Cómo es lógico, por su corta edad, no sabía conducir por lo que acabó por dar un golpe al coche con otro que estaba aparcado justo detrás. Un susto, que, por fortuna, se quedó en una simple anécdota.

VER GALERÍA

Jennifer Lopez, irreconocible en el set, recibe la visita de Ben Affleck y su hija

Jennifer Lopez y Ben Affleck, perfectamente coordinados, en su primera alfombra roja como marido y mujer

Este Rolls-Royce compartido con la diva del Bronx se une a la magnífica colección de automóviles que posee el intérprete, valorada en 1,2 millones de euros. Lejos de las extravagancias, la mayor parte de las piezas que la componen buscan la practicidad del día a día y se adaptan a los tiempos y necesidades actuales, uno de los más destacados es un Tesla Model S, una opción más ecológica al ser eléctrico y que ha cautivado a numerosas celebridades.

Amor sobre ruedas

Conociendo está afición no es de extrañar que en su enlace en Las Vegas los autos también tuvieran un gran protagonismo, para tan significativa ocasión la sesión de fotografías se realizó junto a un Cadillac descapotable de color rosa, que según la cantante de On The Floor, había pertenecido al rey del rock. Un motivo más para que su romance vaya, literalmente, 'sobre ruedas'.

VER GALERÍA

Igualmente, en sus ficciones también se le ha podido ver manejando con soltura distintos medios de transporte, algunos tan míticos como el Batmóvil. Precisamente, entre sus muchos proyectos profesionales que tiene en marcha Ben Affleck, se encuentra su regreso al mundo de los superhéroes, ya que, recientemente, ha participado en las secuelas de Aquaman y The Flash, que están previstas que se estrenen el próximo año 2023.

-El lugar, los testigos... todos los detalles de la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck

-Compras, paseo romántico y comida con sus hijos: Jennifer López y Ben Affleck dan un paso más en su relación