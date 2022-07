Jennifer Lopez y Ben Affleck siguen buscando coche tras el incidente de su hijo

Jennifer Lopez y Ben Affleck continúan con la búsqueda de un nuevo coche para su numerosa familia. La pareja de artistas ha aprovechado la mañana del domingo para visitar un concesionario de Rolls Royce situado en la ciudad de Los Ángeles, lugar en el que tienen ubicada su residencia habitual. Ataviados de una manera informal, muy sonrientes y sin dejar de abrazarse los prometidos se han fijado en distintos modelos de todoterreno de la histórica marca de vehículos. En esta ocasión, han vuelto a contar con la inestimable compañía de Samuel (10), el hijo menor del actor fruto de su anterior matrimonio con Jennifer Garner. En todo momento, se ha visto cómo la intérprete de Let' s Get Loud ha estado muy pendiente del niño, llevándolo de la mano y compartiendo miradas cómplices mientras probaban las comodidades de los automóviles. Una muestra más de la buena sintonía que los enamorados han logrado establecer con los más pequeños de la familia.

VER GALERÍA

El cambio físico de Eme, la hija de Jennifer Lopez cada día más parecida a su madre

Precisamente, en esta misma semana, el benjamín de la casa se ha convertido en el protagonista inesperado de numerosos titulares por su particular accidente automovilístico, puesto que mientras su padre y la actriz miraban distintos coches de lujo en otro establecimiento, el muchacho se ponía a los mandos de un Lamborghini. Cómo es lógico, por su corta edad, no sabía conducir por lo que acabó por dar un golpe al coche con otro que estaba aparcado justo detrás. Un susto, que, por fortuna, ha quedado en una simple anécdota, puesto que, pronto los dependientes quitaron hierro a los hechos recalcando que lo importante es que no se había producido ningún daño personal. Al mismo tiempo, se podía ver como Ben Affleck, algo molesto por la travesura de su hijo, hablaba con los encargados para hacer frente a los costes de los imperfectos, mientras que Jennifer Lopez ponía la nota de cordura y consolaba al niño que se encontraba conmocionado por lo acontecido.

Compras, paseo romántico y comida con sus hijos: Jennifer López y Ben Affleck dan un paso más en su relación

VER GALERÍA

Jennifer Lopez o cómo estar mejor a los 50 que a los 30

VER GALERÍA

Sin duda, una pareja de lo más compenetrada y que precisa los últimos detalles para el paso por el altar en esta segunda parte de su mediático romance, sin olvidar del cuidado de su pilar fundamental de vida, la familia. Porque como bien señalaba la cantante en su felicitación por el Día del Padre, si hay algo que le ha vuelto a enamorar su novio es el compromiso que tiene como progenitor y los cuidados que ofrece a sus mellizos de 14 años, nacidos de su relación con Marc Anthony, a los que protege y guía como si fueran propios en este periodo de la adolescencia. Una etapa plagada de cambios que a veces pueden resultar complejos, pero para los que la protagonista de Sucedió en Manhattan está más que concienciada. Por ello, recientemente, ha anunciado frente a sus seguidores que Eme, su hija, se siente identificada como una persona no binaria, para que sea tratada en público de manera neutra tal y como desea.