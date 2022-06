Jennifer Lopez deja claro cómo quiere que sea su futuro con Ben Affleck

"Estoy viviendo el mejor momento de mi vida". Así de rotunda se muestra Jennifer Lopez al hablar de la etapa tan bonita en la que se encuentra. La diva del Bronx no deja de cosechar éxitos a nivel profesional y, en lo personal, está feliz tras haber dado una segunda oportunidad a su historia de amor con Ben Affleck. 20 años después, los actores han vuelto a reencontrarse, demostrando que lo suyo era mucho más que un romance del pasado. Sus vidas tomaron caminos separados, se casaron, tuvieron hijos, hicieron películas e infinidad de videoclips, viajaron por el mundo... pero no hay duda de que Jennifer y Ben estaban destinados a estar juntos.

- Jennifer Lopez cuenta por qué actuar con Shakira fue la peor idea del mundo

VER GALERÍA

De eso ha hablado la cantante de Let's get loud en su última visita a un plató de televisión. JLO fue entrevistada en el programa Nightline, de la cadena ABC, y el presentador le dijo que, obviamente, tenía que preguntarle por su compromiso y lo feliz que estaba al lado de Ben. "Ok, vale", dijo ella con una gran sonrisa. Al preguntarle cómo sentiente, la artista se mostró muy sincera, dejando claro cómo quiere que sea su futuro al lado del actor de Hollywood.

"Amo mi carrera, pero no hay nada más gratificante para mí que poder construir mi familia con alguien a quien amo profundamente y que está tan dedicado a la familia y a nosotros. Me siento muy afortunada", reconoció. "Me encanta la idea del futuro y de lo que podemos crear, pero realmente quiero disfrutar de este momento", añadió la protagonista de Estafadoras de Wall Street. El presentador aprovechó la ocasión para preguntarle cuándo se casa, sin embargo, Jennifer prefirió no desvelar la fecha exacta ni el lugar en el que se darán el 'sí, quiero'.

- ¡Ahora sí! Jennifer Lopez enseña al detalle su espectacular anillo de compromiso

- Jennifer Lopez y la fascinante historia de sus seis anillos de compromiso

Nueva etapa, nuevo hogar

Después de varios meses en busca de su nuevo hogar, parece que 'Bennifer' podría haberlo encontrado. Algunos medios norteamericanos han publicado que la pareja podría haber adquirido una espectacular mansion valorada en 56 millones de euros, que perteneció en su día al exprometido de Mariah Carey, el multimillonario australiano James Packer, y también al actor Danny DeVito. La residencia se encuentra en Beverly Hills y tiene 1300 metros cuadrados. Cuenta con una sala de cine, una espectacular piscina y una casa para invitados. En su nuevo hogar convivirán los mellizos Max y Emme, que la cantante tuvo durante su matrimonio con Marc Anthony hace 14 años; y los tres hijos que Affleck tuvo con la también actriz Jennifer Garner: Violet, de 16 años, Seraphina, de 13, y Samuel, de 10.