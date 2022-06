Jennifer Lopez y Ben Affleck: por qué segundas partes sí pueden ser buenas

¿Quién dijo que segundas partes nunca fueron buenas? Jennifer López y Ben Affleck han desafiado a los que creen en este dicho popular cuyo origen se atribuye a la Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. Una frase proverbial que se ha extrapolado, además de a la literatura, a otros ámbitos como el cine o las historias de amor. Ana González, psicóloga del Grupo Laberinto, analiza por qué en una relación como la de la diva del Bronx y el oscarizado actor existen posibilidades reales de éxito. ¿Cuál es la base de la reconciliación? ¿Qué ha cambiado en ellos? ¿Cuáles son los requisitos imprescindibles para que triunfe el amor? o ¿Por qué gusta tanto que esta mediática pareja se haya dado una segunda oportunidad? La experta nos responde a esta y otras cuestiones sobre relaciones de pareja.

Uno de los principales motivos que trascendió cuando Lopez y Affleck anunciaron su ruptura en 2004 fue la presión mediática a la que estaban expuestos. No obstante, la pareja de actores asegura haber retomado su noviazgo con la misma intensidad y pasión que la primera vez, pero con la madurez que les ha aportado la edad y la experiencia. "Expusimos nuestra relación y fuimos ingenuos. Ahora somos felices y no queremos que nada de eso vuelva a entrar en juego", fueron las palabras de la actriz y cantante de Cásate conmigo . "Somos más maduros, más inteligentes y tenemos más experiencia. Estamos en un punto diferente en nuestras vidas, tenemos hijos, y tenemos que ser muy conscientes de esas cosas. Somos muy protectores porque es un momento muy bonito para todos nosotros", confesó la protagonista de Estafadoras de Wall Street al declarar su amor por Ben. "Me siento muy feliz de estar en una relación con tanto amor y quiero hacer todo lo posible para protegerla y mantenerla a salvo. Nunca he estado mejor", afirmó ilusionada sobre su noviazgo con el actor, del que se enamoró por primera vez hace dos décadas.

Ana González analiza en profundidad la relación entre estos dos intérpretes y las posibilidades reales que existen para que se haga realidad la frase "y vivieron felices para siempre".



-¿Por qué segundas partes sí pueden ser buenas?

Siempre que el amor no haya desaparecido, los errores del pasado sirven para aprender y reconstruir la relación generando un vínculo más firme, fuerte y seguro con una persona que ya conocemos y, por tanto, podemos tener una relación mucho mejor, más estable y equilibrada sin empezar de cero.

-¿Cuándo merece la pena volver a intentarlo?

Por supuesto volver a intentarlo es una decisión muy personal, pero si hay ganas, madurez y amor; siempre y cuando en la primera parte no haya habido una razón irreconciliable; sin duda, construir algo mejor siempre merece la pena.

-¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de volver con un ex?

La nostalgia y la idealización de la pareja puede llevarnos a retomar la relación creándonos expectativas que no se cumplirán y generándonos, en consecuencia, frustración. Además, podemos confundir la comodidad y el miedo a estar solos con el amor.



Asimismo, podemos sentirnos inseguros al conocer a personas nuevas y por ello, conformarnos con nuestra expareja no permitiéndonos salir de nuestra zona de confort.



Por eso, si retomamos el contacto con esa persona, tiene que ser porque nos gusta como es. Ya nos conocemos y la aceptamos con sus virtudes y sus defectos. Si hemos decidido volver con ella debemos ser capaces de afrontar las diferencias con mayor comprensión y madurez para que no vuelvan a acabar con nuestra relación. El habernos echado de menos y darnos cuenta de lo importante que somos el uno para el otro hará que estemos mucho más unidos que antes.

-¿Qué debe dejar atrás una pareja cuando se da una segunda oportunidad?

Antes de comenzar una segunda oportunidad debemos analizar cuáles fueron los fallos del pasado para poder dejarlos atrás. Si decidimos empezar de nuevo, no podemos volver a insistir a nuestra pareja para que cambie, actúe o sea de una determinada manera. Debemos aceptarla tal y como es, debiendo establecer unas bases seguras en las que ambos estemos de acuerdo para disfrutar de una relación sana y estable que perdure en el tiempo.

-¿El hecho de haber madurado influye a su favor?

Desde luego, tras un lapso de tiempo, las personas crecemos y evolucionamos y, con ello, se produce un cambio en nosotros mismos y en el otro, de esta manera podremos reencontrarnos en un momento de mayor sintonía y equilibrio entre ambos.

-¿Para qué las segundas partes funcionen tiene que haber pasado mucho tiempo entre la primera relación y la segunda?

Es importante que hayamos superado el duelo que nos generó la ruptura para poder ver la relación con perspectiva sin correr el riesgo de idealizarla. En este sentido, lo realmente importante, más que el tiempo que haya pasado entre la primera y la segunda relación, es haber aprendido de los errores y haber aceptado y perdonado los motivos por los que se finalizó la relación, además de haber hecho autocrítica de los propios errores. Cada persona necesita su tiempo y si coincidimos en el momento adecuado, podremos reconstruir una relación pasada con mucha más seguridad.

-Jennifer Lopez y Ben Affleck aluden que la presión mediática es algo que dinamitó su relación, pero ellos son más populares ahora que entonces ¿Qué podría haber cambiado?

Cuando se decide retomar una relación pasada es porque la base es el amor. Durante el tiempo en el que la pareja ha estado separada se ha producido un cambio interior en ambas partes, creciendo y desarrollándose cada uno a nivel individual y reencontrándose en esta segunda oportunidad desde la transparencia y madurez. Dialogar en profundidad sobre las nuevas bases que se fijarán en la relación será imprescindible para construir un futuro mejor donde no se cometan los mismos errores.

-¿El hecho de ser padres y estar en momentos similares de sus vidas hace que la relación entre ellos sea mejor?

Cuando volvemos con nuestra expareja, el hecho de que ambos estemos en un momento similar, haya hijos o no, puede generar un mayor equilibrio entre ambos empatizando mejor por estar viviendo situaciones parecidas, pero no es algo imprescindible.

-¿Cuáles son los requisitos imprescindibles para que triunfe de nuevo el amor?

Las bases fundamentales para que triunfe el amor es el cariño y el afecto mutuo, haciendo de este modo crecer la conexión emocional entre ambas partes de la pareja, a través del respeto, la comprensión y la confianza.

-Consejos para que las segundas partes sí funcionen

Para que las segundas partes funcionen, será de gran importancia redefinir muy bien la nueva relación por medio del diálogo. Además, debemos establecer de mutuo acuerdo unas nuevas bases para lograr una relación segura en donde predomine la conexión emocional.

Por otro lado, debemos ser sinceros con nosotros mismos y con nuestra pareja, teniendo claro qué estamos dispuestos a perdonar y/o cambiar para que no exista el rencor.

Todo esto, unido al cariño, el respeto, la confianza, el compromiso y la intimidad entre ambos se convertirán en los elementos imprescindibles para que funcione la relación.

-¿Por qué gusta tanto a la gente que parejas como Jennifer Lopez y Ben Affleck se reconcilien?

En la sociedad de incertidumbre en la que vivimos actualmente, donde las malas noticias están a la orden del día, el amor nos hace recordar momentos de felicidad y las segundas oportunidades alimentan la esperanza de que el cambio en las personas es posible.

