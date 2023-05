Ben Affleck repite su momento incómodo con Jennifer Lopez delante de las cámaras Sucedió en el estreno de 'The Mother', la nueva película de la actriz y cantante

Jennifer Lopez ha presentado el nuevo proyecto con el que está tan ilusionada. The Mother ha sido un reto para ella a nivel profesional y lo cierto es que la actriz y cantante no puede estar más contenta con el resultado. Jennifer deslumbró en el Ziegfeld Theatre de Nueva York acompañada de su marido, Ben Affleck, con el que protagonizó las imágenes más románticas. Sin embargo, lo que no sabíamos es que minutos antes la pareja había vivido un momento muy incómodo que recordó al que vivieron en la gala de los Grammy el pasado mes de marzo.

'Bennifer', como les llaman cariñosamente sus fans, se fundieron en un beso, se abrazaron y compartieron todo tipo de gestos cómplices, pero, de nuevo, se convirtieron el centro de todas las miradas mientras mantenían una conversación bastante tensa.

- Jennifer Lopez crea su propio meme de Ben Affleck y provoca aplausos... pero también críticas

A juzgar por las fotos, parece que el director de cine se molestó por algo y le vimos muy serio, haciendo gestos con las manos. Intercambió varias palabras con su mujer, quien una vez más intentó disimular y calmar los nervios para que la situación no fuera a más.

- Jennifer Lopez y Ben Affleck: todos los detalles de su boda de tres días en la casa del actor

Al igual que sucedió en los Grammy, cuando el vídeo que protagonizaron se terminó haciendo viral, las redes sociales y muchos medios de comunicación se han hecho eco de lo sucedido en el estreno de The Mother. Por el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, aunque no sería de extrañar que la cantante volviera a tirar de humor para referirse a ello, tal y como hizo tras la gala de premios, cuando creó su propio meme sobre: "La cara feliz de mi marido".

No sabemos qué se dirían pero las imágenes hablan por sí solas. Ninguno de los dos estaba cómodo con lo que estaba pasando y, sobre todo Jennifer, era muy consciente de que estaban delante de las cámaras y que era una situación que iba a dar que hablar.

Por eso, decidieron activar el "modo Hollywood" y posar con la mejor de sus sonrisas para disfrutar del gran día de Jennifer. Los actores compartieron algunas bromas, palabras al oído... y beso de película.

- ¿Abdominales a los 50? Sigue estos consejos de experto para lucirlos como Jennifer Lopez

Desde que dieron una nueva oportunidad a su historia de amor, los rumores de crisis no han dejado de planear sobre Jennifer Lopez y Ben Affleck. Ellos siempre se encargan de desmentirlo con bonitas declaraciones de amor, asegurando que no pueden estar más felices de que su cuento de hadas haya tenido final feliz. Sin embargo, su actitud en sus últimas apariciones públicas sigue dando que hablar.